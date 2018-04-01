Dom Luiz Mancilha Vilela Crédito: Fernando Madeira

A Festa da Penha 2018 começou neste domingo de Páscoa, em missa celebrada pelo arcebispo Dom Luiz Mancilha Vilela. O campinho do Convento da Penha foi tomado por fieis que manifestavam a fé pela padroeira do Espírito Santo. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas participem dos oito dias de celebração.

A missa de abertura da Festa da Penha começou por volta das 15h. Com a imagem da santa no altar, fieis se concentraram no campinho e nas escadarias do convento para acompanhar o primeiro dia da terceira maior festa religiosa do Brasil.

Your browser does not support the audio element. Arcebispo reforça a importância da catequese para os católicos

Durante a homilia, o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, falou sobre a importância da catequese para os católicos. Segundo o sacerdote, Nossa Senhora, mãe de Jesus, foi a primeira pessoa a ser catequizada e também foi a primeira catequista para a Igreja Católica.

Em uma celebração com grande presença de fieis, as histórias de fé se multiplicavam. O comerciante Angelo Correia, de 50 anos, foi um dos devotos de Nossa Senhora da Penha que marcaram presença neste domingo no campinho do convento. Ele contou que participa da festa desde criança. Neste ano, a emoção é ainda maior, segundo o comerciante, por conta do falecimento da mãe dele em 2017. “Este ano é especial porque vai fazer um ano que minha mãe faleceu. Então, eu vou colocar essa novena pela honra da minha mãe.”

André Carlos Rodrigues, de 29 anos, que trabalha com fechamento de varandas, também tem uma história de fé relacionada à família. Ele contou que acabou perdendo o pai, vítima de um câncer, mas a fé que ele tinha em Nossa Senhora da Penha o motiva a ir à festa da padroeira do Espírito Santo e também transmitir esse sentimento para o restante da família. “Essa mensagem que ele deixou para mim é a mensagem que eu tenho para deixar para a minha família, minha esposa e minha filha que está crescendo. É importante participar desse momento. O que move a gente é a fé.”

A pensionista Valdecy Costa de Oliveira, de 69 anos, se mudou para o Espírito Santo há 40 anos. Desde então, se tornou devota de Nossa Senhora da Penha. Ela conta que a mãe dela, hoje já falecida, perdeu a função dos rins quando tinha 73 anos. Naquela ocasião, os médicos disseram que não haveria solução e aconselharam que ela se apegasse à fé.

Segundo Valdecy, a mãe dela foi curada por intervenção santa, depois de dois anos fazendo hemodiálise. “Passados dois anos, o médico fez todos os exames de novo. Ele perguntou se ela acreditava em Deus e em Nossa Senhora. Ela disse que sim. Aí, ele falou que ela estava curada, que não ia mais precisar fazer hemodiálise.”

Até o próximo dia 9 de abril, os fieis vão participar do Oitavário da Festa da Penha. Serão oito dias de devoção à padroeira do Espírito Santo até o encerramento das celebrações em uma missa na Prainha, em Vila Velha. Durante a programação, haverá missas, atividades culturais e as famosas romarias, com destaque para a Romaria dos Homens, que tem expectativa de cerca de 700 mil participantes.

PROGRAMAÇÃO

01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor

-Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h

-10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha

-14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento

02/04 - Segunda-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento

-19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no -Campinho do Convento

03/04 - Terça-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento

04/04 - Quarta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

05/04 - Quinta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha

06/04 - Sexta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha

-19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento

07/04 Sábado

-Missa na Capela - 6h

-8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

-8h - Remaria - Praia da Costa

-9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)

-10h - Missa Romaria dos Adolescentes

-11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória

-14h30 - Oitavário e Missa no Campinho

-19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral

-23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

08/04 - Domingo

-Missas na Capela - 05h e 07h

-8h - Campinho : Missa

-10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha

-15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário

-16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha

09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira

-Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

-7h: Campinho - Missa

-08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia

-9h: Romaria dos Conguistas

-10h : Campinho - Missa das Pastorais

-11h: Apresentações musicais no Campinho