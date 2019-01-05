Arcebispo de Vitória diz que população mais pobre perdeu direitos

Dom Dario recebe bastão das mãos Dom Luiz Mancilha Crédito: Bernardo Coutinho

Em sua primeira entrevista após a posse na Catedral Metropolitana, o Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, agradeceu aos

e disse que os mais pobres perderam direitos adquiridos. Dom Dario atendeu a reportagem da CBN na sacristia da Catedral após o final da celebração, no início da tarde.

"É um prazer muito grande ver um grande número de homens e mulheres, crianças e idosos chegando para rezar conosco, para o início desse ministério na querida Arquidiocese de Vitória. Agradeço a todos e desejo um feliz 2019", disse o religioso.

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O arcebispo de Vitória também voltou a reforçar o que tinha falado na homilia: que o país precisa de uma política inclusiva, que olhe para os mais pobres, que, na visão dele, estão perdendo direitos adquiridos. "Basta olhar nossas periferias, nossos irmãos e irmãs com perdas de direitos de ir e vir, passagem aumentando. Vai comprar e não tem dinheiro para fazer compra", ressaltou.

Questionado se essa perda se referia também às reformas Trabalhista e da Previdência, criticadas por membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Dario respondeu que não estava se posicionando contra, mas que cabia ao governo dar uma melhor qualidade de vida para o cidadão: "Tudo aquilo que vai tirar o direito de um irmão ou irmão é perda. Nós temos que ganhar direito e não tirar o que foi adquirido".

PRESENÇA DE AUTORIDADES

Renato Casagrande cumprimenta Dom Dario na Catedral Crédito: Bernardo Coutinho

Políticos estiveram presentes na posse do arcebispo. Entre eles, o governador Renato Casagrande, a vice-governadora Jacqueline Moraes, o prefeito de Vitória Luciano Rezende, o senador eleito Fabiano Contarato e o deputado federal Helder Salomão.

O governador contou que vai marcar uma conversa nos próximos dias com o arcebispo e que pretende aproximar o Estado dos projetos sociais desenvolvidos pela Igreja: "Terei, como governador, toda a condição de colocar o governo para que a gente possa trabalhar junto, com o apoio da Igreja, e dando apoio para os trabalhos sociais e envolvendo a Igreja nas políticas públicas que vamos implementar".