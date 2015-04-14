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IGREJA DÁ RECADO ÀS AUTORIDADES

Arcebispo de Vitória critica redução da maioridade penal em missa de encerramento da Festa da Penha

Estimativa da organização do evento é que mais de 200 mil pessoas estiveram presentes na missa

Publicado em 13 de Abril de 2015 às 22:44

Publicado em 

13 abr 2015 às 22:44
O respeito entre os casais, o amor entre pais e filhos e críticas à redução da maioridade penal marcaram a mensagem do Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, aos milhares de fiéis que lotaram o Parque da Prainha, em Vila Velha, para acompanhar a missa de encerramento da Festa da Penha. A tarde ensolarada com calor em torno dos 30ºC não desanimou a multidão que, emocionada, cantaram louvores à padroeira do Espírito Santo. A estimativa da organização do evento é que mais de 200 mil pessoas estiveram presentes na missa.O relógio marcava 15h50 quando a imagem de Nossa Senhora da Penha foi recebida no altar. O momento foi de preces mesmo para quem tentava ajeitar as cadeiras em busca de um lugar confortável para acompanhar a missa. Sombrinhas e panfletos tentavam espantar o sol forte que fazia no local. No Parque da Prainha, tinha desde gente da Grande Vitória, mas até mesmo de Rondônia para agradecer ou fazer uma prece à Nossa Senhora das Alegrias.
Violência e maioridade penal
Principal momento da missa, a homilia do Arcebispo de Vitória reforçou o tema da Festa da Penha "Maria, mãe da família santuário da paz". Lembrando dos índices de violência contra mulher e os jovens registrados no Estado, mais uma vez Dom Luiz Mancilha Vilela lembrou que o respeito se aprende em casa. "Procure meu irmão e minha irmã, cultivar a sua família. O casal, os dois são os mais importantes da família, tem que saber perdoar, nada de ficar com a cara feia um para o outro, sempre um ajudando o outro. Um sempre ser o suporte do outro. Não deve nunca suportar o outro. Um deve apoiar o outro, para que toda a família seja família de Deus, Igreja de Deus, lugar da paz. A nossa família é lugar da paz", afirmou.
Na mensagem do Arcebispo, não faltou espaço para críticas à redução da maioridade penal e ao sistema carcerário brasileiro. "Estão matando muitas mulheres, muitos jovens. Isso não é de paz. Nós queremos paz. E uma família que trabalha um ambiente de paz, vai ter filhos cheio de paz. Tem muita gente querendo que jovens de menor idade seja condenado. Mas o principal para nós é: quem erra tem que ser punido, mas não vingado. A vingança não faz parte. A prisão não pode ser lugar de vingança, tem que ser lugar de recuperação. Mas não tem sido. Está sendo lugar de aprendizado de crime", declarou.
Fiéis
Acompanhando atentamente cada detalhe e cumprindo rigorosamente o oitavário, a aposentada Marinete Trancoso, 58 anos, vibrou com as palavras do Arcebispo. "Eu achei muito bom falar da família, ela é o alicerce da nossa vida. Se a nossa família não tiver uma boa construção, que base terá para seus filhos? É como construir uma casa. Então, quando você está preparado, com um bom alicerce, consegue vencer todos os obstáculos que vem. Se você não está preparado tudo desaba", filosofou.
Foi justamente a família que levou a servidora pública Sandra da Penha Martins, 56 anos, para a Festa da Penha. Seu segundo nome vem justamente da chamada Nossa Senhora das Alegrias. Nome escolhido pela tia. Ela também acredita que foi a santa que operou milagres na vida do seu filho, hoje com 36 anos, nos idos de 1982. "Na época meu filho teve crises de convulsão e eu fiz uma promessa. Eu estava grávida do terceiro filho. Fiz a novena de oitavário. Nesse dia eu fiz um pedido para que ele melhorasse, e nunca mais ele teve convulsões", contou.
Figuras políticas
Como de costume autoridades políticas marcaram presença no evento. O governador Paulo Hartung (PMDB) não compareceu, mas o vice-governador César Colnago (PSDB) fez as honras do Executivo Estadual. Colnago esteve ao lado do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), e do prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnio, o Juninho (PPS). Apesar de ter o nome citado pelo Arcebispo de Vitória, o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM), não estava no espaço reservado as autoridades dos Executivos Estaduais e Municipais.
Embora Dom Luiz Mancilha Vilela tenha pedido para os fiéis não misturarem política com religião, os fiéis vaiaram Juninho e Rodney quando seus nomes foram citados. O ex-governador Renato Casagrande, como faz todos os anos, esteve presente para comemorar o Dia de Nossa Senhora da Penha. Deputados estaduais como Rafael Favatto (PEN) e secretários do governo estadual também estiveram presentes.

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