Arcebispo de Vitória critica políticos que prometem e não cumprem

Mensagem de Dom Luiz Mancilha aconteceu na manhã deste domingo (18), em missa realizada no Campinho do Convento Crédito: Eduardo Dias

Uma crítica aos políticos e governantes, cobrando menos promessas e mais ações para resolver os problemas da sociedade. Foi essa a forma encontrada pelo Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, para falar com a comunidade católica na manhã deste domingo (18), durante celebração no Convento da Penha, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Arcebispo de Vitória critica políticos quer prometem e não cumprem

A missa do primeiro domingo da Quaresma abre oficialmente a Campanha da Fraternidade 2018 no Espírito Santo, que tem como tema “Fraternidade e superação da violência” e o lema "Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)".

Durante o seu pronunciamento, Dom Luiz se dirigiu aos fiéis destacando a importância de não se fazer promessas que não podem ser cumpridas e destacou que é preciso ação para que os problemas cheguem ao fim.

Mensagem de Dom Luiz Mancilha aconteceu na manhã deste domingo (18), em missa realizada no Campinho do Convento Crédito: Eduardo Dias

Para que o drama da violência chegue ao fim, Dom Luiz destacou que a educação é o melhor caminho e que não se deve combater a violência com mais violência. O arcebispo citou como mau exemplo o problema da violência e a recente intervenção militar no Rio de Janeiro, dizendo que apenas fuzis não vão resolver a situação.

Em relação ao Espírito Santo, assim como já tinha feito em uma mensagem no final do ano passado, Dom Luiz voltou a criticar a violência no trânsito e destacou que várias promessas de duplicação das BRs 262 e 101 não foram cumpridas.

"É uma palavra direta a eles (políticos), para dizer que não somos bobos e nem ingênuos. Não adianta falar que vão fazer e não fazer. O povo está cansado disso. Se não vão fazer, não façam. Mas dizer que vão fazer e não fazer é pior. A 262 e a 101 são campos de sangue de inocentes derramados, por falta de responsabilidade institucional e pessoal", disse o arcebispo.

O fiel Gilmar Carlos da Silva, morador do bairro Central Carapina da Serra, diz que a desigualdade social é a principal causa para a violência presente no Brasil. "Para mim, o que mais atrapalha e aumenta a violência é a desigualdade social que está no nosso meio", criticou o fiel.