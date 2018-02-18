Arcebispo de Vitória critica políticos que prometem e não cumprem

Uma crítica aos políticos e governantes, cobrando menos promessas e mais ações para resolver os problemas da sociedade. Foi essa a forma encontrada pelo Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, para falar com a comunidade católica na manhã deste domingo (18), durante celebração no Convento da Penha, em Vila Velha.
Arcebispo de Vitória critica políticos quer prometem e não cumprem
A missa do primeiro domingo da Quaresma abre oficialmente a Campanha da Fraternidade 2018 no Espírito Santo, que tem como tema “Fraternidade e superação da violência” e o lema "Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)".
Durante o seu pronunciamento, Dom Luiz se dirigiu aos fiéis destacando a importância de não se fazer promessas que não podem ser cumpridas e destacou que é preciso ação para que os problemas cheguem ao fim.
Para que o drama da violência chegue ao fim, Dom Luiz destacou que a educação é o melhor caminho e que não se deve combater a violência com mais violência. O arcebispo citou como mau exemplo o problema da violência e a recente intervenção militar no Rio de Janeiro, dizendo que apenas fuzis não vão resolver a situação.
Em relação ao Espírito Santo, assim como já tinha feito em uma mensagem no final do ano passado, Dom Luiz voltou a criticar a violência no trânsito e destacou que várias promessas de duplicação das BRs 262 e 101 não foram cumpridas.
"É uma palavra direta a eles (políticos), para dizer que não somos bobos e nem ingênuos. Não adianta falar que vão fazer e não fazer. O povo está cansado disso. Se não vão fazer, não façam. Mas dizer que vão fazer e não fazer é pior. A 262 e a 101 são campos de sangue de inocentes derramados, por falta de responsabilidade institucional e pessoal", disse o arcebispo.
O fiel Gilmar Carlos da Silva, morador do bairro Central Carapina da Serra, diz que a desigualdade social é a principal causa para a violência presente no Brasil. "Para mim, o que mais atrapalha e aumenta a violência é a desigualdade social que está no nosso meio", criticou o fiel.
A campanha da fraternidade dura todo o período da Quaresma. Na cultura católica, esse é o período de 40 dias, entre o fim do Carnaval e o Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Nesse período, os cristãos dedicam-se à reflexão, a conversão espiritual e se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz.