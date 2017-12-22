O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, fez nesta sexta-feira a sua tradicional mensagem de Natal para os capixabas. Muito além dos pedidos já tradicionais para a época, como a paz e amor, o representante da Igreja Católica também falou de assuntos mais sensíveis à população.
Arcebispo critica violência contra a mulher e cobra duplicação de BRs
Dom Luiz reforçou os pedidos para o fim da violência contra das mulheres no Espírito Santo, criticou a falta de duplicação nas rodovias federais que cortam o Estado e também comentou da necessidade de reformas políticas no Brasil, que está há poucos meses das eleição presidencial.
Sobre a violência contra as mulheres, o arcebispo destacou a importância do combate ao machismo. “Eu lamento esse desrespeito a mulher e esse machismo estúpido que existe. Que nós possamos mudar isso através da benção do natal e da presença de Jesus, no sentido que nós saibamos nos respeitar e respeitar o nosso próximo”, declarou o arcebispo.
Com com de indignação, o católico também cobrou melhorias nas estradas capixabas e cobrou da autoridades soluções para das BRs 101 e 262.
“Me incomoda e deixa indignado. É um direito do Espírito Santo ter as pistas duplicadas, seja a BR-101, seja a BR-262. Chega de discurso, está na hora do Brasil olhar para o Espírito Santo. Peço aos políticos do nosso estado que insistam com as autoridades responsáveis, para que em breve nós tenhamos a duplicação da BR-101 e da BR-262”
Sobre as eleições de 2018, arcebispo afirmou que os poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil precisam de mudanças profundas.
“Sejamos críticos, não vamos deixar nos levar por conversa de político esperto. Nós queremos um país justo, um país fraterno. Os políticos precisam ter capacitados para governar e ser honestos. Estamos cansados de ver uma turma de ladrões dirigindo o país. Esse desvio de dinheiro, isso nós não podemos aceitar. Os três poderes precisam de uma reforma profunda (executivo, legislativo e judiciário)”, concluiu o arcebispo.
Com a sua saída da arquidiocese de Vitória confirmada para 2018, Dom Luiz Mancilha Vilela também afirmou que ainda não sabe qual será o seu substituto.