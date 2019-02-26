Crédito: Arquivo

Quem precisou ir esta semana a agência da Previdência Social de Vila Velha passou muito calor. De acordo com segurados ouvidos pela reportagem nesta terça (26), o ar-condicionado da recepção está com defeito. O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Federais, Estaduais e Municipais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Espírito Santo (Sindprev-ES) também fez um vídeo mostrando as pessoas sentadas na recepção se abanando e as portas e janelas da agência abertas.

A reportagem não conseguiu entrar na agência porque no período da tarde apenas pessoas com horário agendado podem entrar no local. A dona de casa Maria Lúcia de Oliveira, que foi atendida na agência na tarde desta terça, disse que muita gente estava reclamando do calor na recepção. “O ar-condicionado está sem funcionar, não tem ventilador e a água do bebedouro está quente. Horrível. Além disso enfrentei uma fila enorme”.

A aposentada Creuza Pereira, 77 anos, contou que que esteve na segunda e nesta terça no INSS de Vila Velha e nos dois dias o ar-condicionado não funcionou. Segundo ela, a reclamação por causa do calor foi maior na segunda-feira. “Neste momento não tinha muitas pessoas reclamando, mas ontem (segunda) tinha muita gente reclamando. Lá é como se fosse um galpão, com muitas cadeiras, muita gente”.

Your browser does not support the audio element. Ar-condicionado quebrado - segurados do INSS são atendidos no calor

A comerciante Mariana Ferraz disse que apenas a recepção estava com problema na climatização. “Na recepção o calor está insuportável, mas nos consultórios o ar está funcionando normalmente”.

No vídeo feito pelo diretor do Sindprev-ES, Willian Aguiar Martins, é possível ver os segurados se abanando com papel para se refrescar. Ainda de acordo com o sindicato, o ar-condicionado está quebrado há duas semanas.