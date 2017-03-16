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Aproveitamento de luz solar faz conta de energia cair 80% em escola particular

Iniciativa tem sido tão eficiente, que o colégio produz toda a energia consumida e ainda gera excedente que é injetado na rede pública de energia

Publicado em 15 de Março de 2017 às 21:05

Publicado em 

15 mar 2017 às 21:05
Uma escola particular de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, está economizando quase R$ 1 mil por mês com a implantação de um sistema de energia solar. A iniciativa tem sido tão eficiente, que o colégio produz toda a energia consumida e ainda gera excedente que é injetado na rede pública de energia.
O sistema foi implantado em março de 2016 na escola. Antes da pequena usina fotovoltaica, as contas de energia da unidade educacional giravam em torno de R$ 1.200,00. Depois da instalação do sistema, a fatura mensal passou a ter um valor médio de R$ 200,00.
Aproveitamento de luz solar faz conta de energia cair 80% em escola particular
Segundo o diretor da unidade, José Adelso Viçosi, o projeto tem despertado o interesse de outras unidades de ensino e empresas. “Nós fizemos um projeto pedagógico para atender escolas e empresários da região. Durante todo o ano de 2016 e, agora, em 2017, nós ainda continuamos recebendo a visita de escolas para ver o projeto e como ele funciona e possibilidade de instalação em outras áreas”, contou.
De acordo com José Adelso, um grupo de empresários de uma comunidade rural da cidade de Castelo também visitou a escola para conhecer o sistema, a fim de implementar a usina fotovoltaica para atender as famílias que moram na comunidade.
Ouça a entrevista completa de José Adelso Viçosi, cedida ao jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano
Entrevista - Fabio Botacin - José Adelson - 15-03-17.mp3
O projeto tem funcionado tão bem, que a energia gerada ultrapassa em 20% o consumo da escola. Com isso, a unidade educacional acaba injetando o excedente na rede elétrica pública. Atualmente, um ano após a instalação do sistema, o colégio já gerou um crédito de 2 mil Kw com a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
O custo total dos equipamentos foi de R$ 50 mil. A escola particular que apostou na geração de energia limpa espera recuperar esse investimento em cinco anos. O sistema, que conta com 28 placas, tem vida útil de 25 anos.

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