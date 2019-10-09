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Na Assembleia Legislativa

Aprovada isenção para CNH de motorista profissional desempregado no ES

Isenção da taxa de renovação seria para profissional que está há mais de seis meses sem trabalho. Também é preciso residir e ter carteira de motorista registrada no Espírito Santo

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 14:12

Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

09 out 2019 às 14:12
Motoristas profissionais que estão sem trabalhar há seis meses poderão ser beneficiados Crédito: Divulgação
Foi aprovado nesta terça-feira (8), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), um projeto de lei que isenta de taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) os motoristas profissionais desempregados há mais de seis meses e com domicílio e registro da carteira de motorista no Estado.
Aprovada isenção para CNH de motorista profissional desempregado no ES
Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei (PL) 648/2019 durante sessão extraordinária. O texto, do deputado Alexandre Xambinho (Rede), condiciona ainda o benefício ao motorista que possui habilitação profissional apta para exercer atividade remunerada.
A matéria tramitava em regime de urgência e foi analisada pelas comissões de Justiça e Finanças. Agora a proposta segue para sanção ou veto do governador do Estado, Renato Casagrande.
Na justificativa do projeto, o deputado argumenta que, diante dos altos índices de desemprego, a matéria objetiva proporcionar facilidades ao desempregado. “Das poucas vagas de emprego ofertadas no Espírito Santo, parte delas exige como requisito a necessidade de condutores profissionais habilitados”.

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