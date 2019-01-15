Aprovação de projeto de anistia de militares é dada como certa

Em sessão extraordinária, projeto foi lido e colocado em caráter de urgência para esta quarta (16). Crédito: José Carlos Schaeffer

Será colocado em pauta na Assembleia Legislativa, em caráter de urgência, o projeto do governo do Estado que concede anistia ao policiais militares alvos de procedimentos administrativos por participação na greve em 2017. A proposta foi protocolada na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (15), e durante sessão extraordinária no Plenário, foi feita a leitura do projeto e determinada urgência para tramitação. A votação acontece nesta quarta-feira (16) e deve contar com apoio da maioria dos parlamentares pela aprovação, se confirmado o clima de avaliação da proposta pelos corredores da Casa.

O texto do projeto prevê anistia aos militares alvos de procedimento administrativo, aos que foram excluídos da tropa, e prevê ainda o pagamento de valores retroativos aos que foram afastados das funções. "Fica assegurado ao policial militar ou ao bombeiro militar reincluído à respectiva corporação o reconhecimento de todos os direitos relativos ao período de afastamento", determina o projeto.

Your browser does not support the audio element. Aprovação de projeto de anistia de militares é data como certa

O impacto do retroativo em 2019 é de R$ 839.148,80. O valor ordinário no mesmo ano, R$ 1.027.067,30. Para 2020 e 2021, o valor ordinário se repete. Individualmente, tem sargento que vai receber R$ 68 mil.

PARLAMENTARES

Parlamentares presentes na sessão se manifestaram a favor do projeto. O deputado estadual Sérgio Majeski (PSB) afirmou que vai votar a favor da anistia. Segundo ele, existe um contexto de falha sobre o ocorrido e, agora, é preciso que se “vire a página”.

“É necessário que a gente entenda o contexto daquilo que ocorreu em 2017. Houve uma falha muito grande do governo do Estado que poderia ter evitado tudo aquilo, se tivesse aberto um canal de diálogo. Então, hoje, nós precisamos virar essa página. O projeto é de anistia administrativa, não é de anistia indiscriminada ou criminal, enfim, o projeto foi muito bem especificado pelo governo do Estado e, acho que isso melhora para a questão da segurança e nós viramos um página, uma ferida que continua aberta junto à tropa da Polícia Militar no Espírito Santo”, explicou.

Sérgio Majeski (PSB) afirmou que é a favor do projeto do governo. Crédito: José Carlos Schaeffer

Questionado sobre os danos sociais durante a greve, como as mais de 200 mortes e milhões de reais em prejuízos no comércio, o socialista afirmou que reparos devem ser buscados pelas próprias vítimas por meios legais.

“Foi trágico o que aconteceu, as pessoas precisam ser reparadas. As pessoas que sofreram esses danos elas tem o direito e existem canais legais para que elas acionem contra o Estado, para que sejam pelo menos indenizadas pelo que sofreram. Então, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Não depende da Assembleia que eu acione o Estado para que o Estado venha a me ressarcir de um prejuízo pessoal ou material que eu tive naquela época. Isso independe de um projeto de lei. A lei já existe garantindo isso a qualquer cidadão”, explicou.

O socialista Freitas (PSB), também favorável a anistia, afirma que o projeto é a correção de um erro. “O governo precisava, em algum tempo, reconhecer e corrigir o erro. O erro foi falta de dialogo, foi falta de habilidade para lidar com o processo que não houve, no meu entendimento, um culpado”, destacou.

O deputado estadual Freitas (PSB) afirmou que falta de diálogo foi erro durante greve. Crédito: José Carlos Schaeffer

O deputado Gilsinho Lopes (PR) afirmou que a aprovação do projeto já é dada como certa. “Conversamos em plenário hoje [terça], foi lido [o projeto], foi aprovada a urgência. Amanhã [quarta] a gente vai votar com a certeza de que vai ser aprovado em unanimidade”.

ASSOCIAÇÃO

Cerca de 50 membros da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS) marcaram presença nas galerias do Plenário durante a sessão. O presidente da associação, Jackson Eugenio Silote, comemorou, afirmando que a anistia é uma “redenção” das injustiças sofridas pelos militares.

“Se tiver que definir a anistia em palavras, ela é a cura de todas as maldades, de todo o sangramento, de todas as mazelas que passamos no governo anterior. A avaliação é extremamente positiva pra gente. Primeiro pela questão dos nossos policiais militares que estão sendo honrados e todas as injustiças sendo deixadas para trás, e pra gente também é positivo porque a gente vê o compromisso do governo do Estado em relação a segurança pública e a Polícia Militar do Espírito Santo”.

Membros da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES) compareceram à sessão extraordinária que definiu urgência no projeto da anistia Crédito: José Carlos Schaeffer