A programação da Festa da Penha para 2017 já está definida e vai buscar amparo na tecnologia para atrair os jovens para a Igreja. O maior evento religioso do Estado, que será realizado entre os dias 16 e 24 de abril, será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Outra novidade para o próximo ano é que a imagem peregrina da padroeira do Espírito Santo será levada a todas as dioceses capixabas com o objetivo de aproximar os romeiros a participarem dos dias de festa.
Nesta quinta-feira (24), o responsável pela organização do evento, Frei Paulo Roberto Pereira, explicou que o evento terá dois momentos específicos, ressaltando que a programação cultural também será ampliada.
Apostando em tecnologias, Festa da Penha pretende atrair mais jovens
“Teremos apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado, na Catedral de Vitória, e na Igreja do Rosário, em Vila Velha, e outras manifestações, inclusive, diversas bandas de congo. Em termos de peregrinações, as dioceses do Estado sempre vêm a Vila Velha e dessa vez, os freis levarão as imagens até eles”, explica.
A expectativa é que pelo menos dois milhões de fiéis visitem a cidade em nove dias de festa. Em 2017, o evento não terá um tema específico, sendo exaltada a ideia completa do significado de Nossa Senhora da Penha.
Romeiros terão perfil traçado
O perfil dos romeiros também será traçado por meio do uso de celulares. Uma empresa de comunicação vai monitorar o deslocamento, o tempo de estadia e o total de público em todos os dias do evento. Tudo isso será feito a partir do sinal emitido pelo uso dos aparelhos celulares. O resultado será usado para melhorar os serviços oferecidos aos turistas nos próximos anos.