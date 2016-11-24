A programação da Festa da Penha para 2017 já está definida e vai buscar amparo na tecnologia para atrair os jovens para a Igreja. O maior evento religioso do Estado, que será realizado entre os dias 16 e 24 de abril, será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Outra novidade para o próximo ano é que a imagem peregrina da padroeira do Espírito Santo será levada a todas as dioceses capixabas com o objetivo de aproximar os romeiros a participarem dos dias de festa.

Nesta quinta-feira (24), o responsável pela organização do evento, Frei Paulo Roberto Pereira, explicou que o evento terá dois momentos específicos, ressaltando que a programação cultural também será ampliada.

Your browser does not support the audio element. Apostando em tecnologias, Festa da Penha pretende atrair mais jovens

“Teremos apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado, na Catedral de Vitória, e na Igreja do Rosário, em Vila Velha, e outras manifestações, inclusive, diversas bandas de congo. Em termos de peregrinações, as dioceses do Estado sempre vêm a Vila Velha e dessa vez, os freis levarão as imagens até eles”, explica.

A expectativa é que pelo menos dois milhões de fiéis visitem a cidade em nove dias de festa. Em 2017, o evento não terá um tema específico, sendo exaltada a ideia completa do significado de Nossa Senhora da Penha.

Romeiros terão perfil traçado