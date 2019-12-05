Aposentadoria para policiais e bombeiros militares do ES vai mudar

Policial militar no Espírito Santo: mudanças na aposentadoria Crédito: Fernando Madeira

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (04) a reforma da Previdência das Forças Armadas. Com isso, o regime previdenciário dos policiais militares e bombeiros do Espírito Santo também vai mudar. Ao passarem para a inatividade, os militares receberão salário integral, não terão idade mínima obrigatória e vão pagar contribuição de 10,5%.

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A tramitação do projeto pelo Senado durou apenas 15 dias, sem a oposição dos parlamentares. O texto aprovado segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A extensão do texto das Forças Armadas para os militares foi incluída na Câmara federal pelo deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). A estimativa é que a União economize R$ 10,45 bilhões nos próximos dez anos considerando as novas regras de aposentadoria e as benesses concedidas a integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Tecnicamente, os militares não se aposentam. Eles passam para a reserva remunerada e continuam à disposição das corporações, sendo definitivamente desligados apenas quando são reformados. Além de mudar as regras para esse caso, a reforma da Previdência dos militares inclui uma reestruturação da carreira e aumento da remuneração.