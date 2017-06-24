Carlos Alberto Lenze foi ao DML em busca de notícias do amigo Crédito: Caíque Verli

Em meio a tantos casos tristes na maior tragédia rodoviária do Espírito Santo, na BR 101, em Guarapari, uma história de alívio na manhã deste sábado (24) no Departamento Médico Legal, em Vitória.

O aposentado Carlos Alberto Lenze foi ao DML em busca de informações de um amigo, que é pastor em Cariacica. O pastor deveria ter embarcado na última quarta-feira (21) à tarde, de São Paulo para Vitória. Esse foi horário que o ônibus da Águia Branca envolvido no acidente saiu de São Paulo com destino ao Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Aposentado vai ao DML atrás de amigo e descobre que ele não embarcou

Sem conseguir contato com a família do amigo, Alberto chegou a pensar que o pastor estava entre os mortos do acidente. Quando o aposentado chegou no DML, uma notícia tranquilizadora: os agentes da Polícia informaram que o amigo não estava na lista de passageiros embarcados.

"Ligamos para a casa dele e o telefone toca, toca e ninguém me atende. Pela coincidência da data de retorno e não conseguirmos contato, decidir vir aqui para ver se tinha a identificação dele entre as vítimas no DML", contou

Com os olhos marejados, ele comentou sobre a sensação de saber que o amigo não tinha viajado no ônibus do acidente.

"Eu cheguei desesperado achando que tinha uma notícia ruim, mas tivemos uma notícia de que ele não está na lista de acidentados", comentou.

Carlos Alberto Lenze foi ao DML em busca de notícias do amigo Crédito: Caíque Verli