Em meio a tantos casos tristes na maior tragédia rodoviária do Espírito Santo, na BR 101, em Guarapari, uma história de alívio na manhã deste sábado (24) no Departamento Médico Legal, em Vitória.
O aposentado Carlos Alberto Lenze foi ao DML em busca de informações de um amigo, que é pastor em Cariacica. O pastor deveria ter embarcado na última quarta-feira (21) à tarde, de São Paulo para Vitória. Esse foi horário que o ônibus da Águia Branca envolvido no acidente saiu de São Paulo com destino ao Espírito Santo.
Aposentado vai ao DML atrás de amigo e descobre que ele não embarcou
Sem conseguir contato com a família do amigo, Alberto chegou a pensar que o pastor estava entre os mortos do acidente. Quando o aposentado chegou no DML, uma notícia tranquilizadora: os agentes da Polícia informaram que o amigo não estava na lista de passageiros embarcados.
"Ligamos para a casa dele e o telefone toca, toca e ninguém me atende. Pela coincidência da data de retorno e não conseguirmos contato, decidir vir aqui para ver se tinha a identificação dele entre as vítimas no DML", contou
Com os olhos marejados, ele comentou sobre a sensação de saber que o amigo não tinha viajado no ônibus do acidente.
"Eu cheguei desesperado achando que tinha uma notícia ruim, mas tivemos uma notícia de que ele não está na lista de acidentados", comentou.
Até o fechamento desta reportagem o pastor também não havia sido localizado pela nossa equipe para comentar o fato. Mais de 20 pessoas morreram na tragédia. Uma carreta que transportava uma rocha tombou, invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus e duas ambulâncias.