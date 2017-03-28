Cariacica é o primeiro município da Grande Vitória com registro de morte por febre amarela silvestre. Alcides da Silva Pena, 65 anos, era aposentado e morava em São João Batista. O aposentado morreu no dia 13 deste mês, no Hospital das Clínicas, onde estava internado desde o dia 08 de março.

De acordo com a secretária de Saúde de Cariacica, Stéfane Legran, Alcides era hipertenso e não tinha tomado a vacina contra febre amarela. Segundo a secretária, o aposentado contraiu a doença ao visitar a região de Duas Bocas, no município. “Esse senhor de 65 anos de idade frequentou a zona rural de Cariacica. Por isso, estamos falando de febre amarela silvestre e não febre amarela urbana”, contou.

Your browser does not support the audio element. Aposentado contraiu febre amarela em área rural de Cariacica

O filho da vítima, Wesley Bandeira Pena, confirmou que o Alcides visitou a área rural de Cariacica, porém, ele diz ter dúvidas onde o pai contraiu a doença. “Como ele rodava muito, por ser muito ativo, é bem complexo afirmar se ele adquiriu a doença na zona rural ou onde ele estava no domingo, que era Cariacica-Sede, perto de uma mata ciliar. Ele passou toda manhã de domingo lá”, explicou.

Segundo a secretária, 14 mil pessoas que residem na área rural do município já foram imunizadas. Além disso a vacinação foi reforçada nos bairros que fazem limite com a área rural. “O município de Cariacica manteve a vacinação nos bairros que permeiam, que dividem nossa zona rural. Prolar, São João Batista, Cariacica-Sede, Nova Rosa da Penha, toda aquela grande região tem vacinações diárias nas unidades de saúde, além de mutirões volantes com duas mil doses dia”, disse.