Cariacica é o primeiro município da Grande Vitória com registro de morte por febre amarela silvestre. Alcides da Silva Pena, 65 anos, era aposentado e morava em São João Batista. O aposentado morreu no dia 13 deste mês, no Hospital das Clínicas, onde estava internado desde o dia 08 de março.
De acordo com a secretária de Saúde de Cariacica, Stéfane Legran, Alcides era hipertenso e não tinha tomado a vacina contra febre amarela. Segundo a secretária, o aposentado contraiu a doença ao visitar a região de Duas Bocas, no município. “Esse senhor de 65 anos de idade frequentou a zona rural de Cariacica. Por isso, estamos falando de febre amarela silvestre e não febre amarela urbana”, contou.
Aposentado contraiu febre amarela em área rural de Cariacica
O filho da vítima, Wesley Bandeira Pena, confirmou que o Alcides visitou a área rural de Cariacica, porém, ele diz ter dúvidas onde o pai contraiu a doença. “Como ele rodava muito, por ser muito ativo, é bem complexo afirmar se ele adquiriu a doença na zona rural ou onde ele estava no domingo, que era Cariacica-Sede, perto de uma mata ciliar. Ele passou toda manhã de domingo lá”, explicou.
Segundo a secretária, 14 mil pessoas que residem na área rural do município já foram imunizadas. Além disso a vacinação foi reforçada nos bairros que fazem limite com a área rural. “O município de Cariacica manteve a vacinação nos bairros que permeiam, que dividem nossa zona rural. Prolar, São João Batista, Cariacica-Sede, Nova Rosa da Penha, toda aquela grande região tem vacinações diárias nas unidades de saúde, além de mutirões volantes com duas mil doses dia”, disse.
Cariacica pretende vacinar 280 mil moradores. Até esta terça-feira (28), 177 mil pessoas, 60% do público-alvo já tinha se imunizado. A secretária destacou que há vacinas disponíveis nas 22 unidades de saúde do município. Nesta quarta-feira (28), haverá vacinação noturna na Igreja São João Batista, em Cariacica-Sede. A imunização será até às 21 horas.