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VITÓRIA MEDIEVAL

Aposentado constrói um 'castelo' no meio da Vila Rubim

Estrutura se diferencia com as casas simples e muitas vezes inacabadas na região

Publicado em 20 de Março de 2015 às 00:43

Publicado em 

20 mar 2015 às 00:43
Um castelo dos sonhos em um bairro humilde de Vitória. Esse cenário está no alto do morro do bairro Vila Rubim, em Vitória. Há dez anos, o enfermeiro aposentado Luiz Antônio Santos, de 59 anos, começou a construir, a residência dele em cima de uma pedra, com um formato medieval: o “Castelo de Loas”. A estrutura se diferencia com as casas simples e muitas vezes inacabadas na região.
Aposentado constrói um castelo mo meio da Vila Rubim, em Vitória
Infelizmente, o tráfico de drogas é uma das realidades que evidenciam o bairro. Além da paixão pela cultura da Idade Média, a vontade de fazer a cidade enxergar a Vila Rubim de um jeito diferente, fez o aposentado começar a construção que gerou olhares desconfiados dos vizinhos no início. A ideia é que a obra terminada seja transformada em um ponto turístico e cultural de Vitória.Com informações de Caique Verli

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