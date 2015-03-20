Aposentado constrói um 'castelo' no meio da Vila Rubim

Um castelo dos sonhos em um bairro humilde de Vitória. Esse cenário está no alto do morro do bairro Vila Rubim, em Vitória. Há dez anos, o enfermeiro aposentado Luiz Antônio Santos, de 59 anos, começou a construir, a residência dele em cima de uma pedra, com um formato medieval: o “Castelo de Loas”. A estrutura se diferencia com as casas simples e muitas vezes inacabadas na região.

Infelizmente, o tráfico de drogas é uma das realidades que evidenciam o bairro. Além da paixão pela cultura da Idade Média, a vontade de fazer a cidade enxergar a Vila Rubim de um jeito diferente, fez o aposentado começar a construção que gerou olhares desconfiados dos vizinhos no início. A ideia é que a obra terminada seja transformada em um ponto turístico e cultural de Vitória.Com informações de Caique Verli