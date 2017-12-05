Aposentada protesta há um mês por ter sido expulsa de condomínio

Nair Lúcia da Rocha, aposentada expulsa do prédio Crédito: Patrícia Scalzer

Depois de ter sido expulsa do apartamento onde morava por uma decisão da Justiça há um mês, a aposentada Nair Lúcia da Rocha, 62 anos, decidiu protestar em frente ao Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Com cartaz, bolo, nariz e peruca de palhaço, a aposentada pede que a 2ª Câmara do TJ julgue o recurso apresentado pelo advogado dela.

Nair teve que sair do apartamento onde morava há sete anos depois que o advogado do condomínio, localizado em Jardim Camburi, Vitória, entrou com o pedido na Justiça, sob a alegação de que a moradora tinha condutas antissociais. A aposentada confirma que teve problemas com alguns moradores, mas segundo ela, a ação foi motivada por causa de uma denúncia contra uma obra irregular na garagem do prédio. “Em algumas situações eu tive problemas, como festas até de madrugada e cachorro solto no condomínio lambendo a gente. Mas essa obra irregular foi o pivô de tudo, eu realmente reclamei”, contou.

O síndico do prédio, Celso Cruz, nega que o pedido de expulsão da aposentada tenha sido por causa de obras. Além de tratar mal os moradores e prestadores de serviço, ela tem mais de 100 ações na justiça, sendo 10 contra o condomínio por questões simples, como obras na piscina e temporizador da sauna.

Segundo o síndico, os moradores enfrentaram anos de problemas com a aposentada até que chegaram ao extremo de pedir que ela não morasse mais no prédio. “Foram diversos incômodos contra os vizinhos, desde rasurar todos os comunicados e editais que estavam nos elevadores, descumprimento das regras, colocar papel higiênico nas maçanetas dos vizinhos de outros andares e vários outros”, contou.

O advogado e comentarista da Rádio CBN Vitória, Luiz Gustavo Tardin , explicou que a expulsão de um morador pode ser feita até mesmo pelos condôminos, caso haja perturbação aos demais moradores. “A expulsão de um morador pode ser deliberada em assembleia convocada para esse fim, de acordo com nosso ordenamento jurídico, sem necessidade de recorrer à Justiça”, disse.

De acordo com a assessoria de imprensa do TJES, o processo referente à expulsão da aposentada do condomínio continua tramitando e ainda não há uma sentença final. A decisão é uma antecipação de tutela.