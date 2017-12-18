Após vistoria, Crea recomenda manutenção imediata na Segunda Ponte

Data: 12/12/2017 - ES - Vitória - Fissura de dilatação na Segunda Ponte oferece perigo - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Crescimento de vegetação, queda de concreto, ferragens expostas e fendas de dilatação com uma abertura acima do normal. Todos esses são problemas sérios que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) encontrou em vistorias técnicas realizadas na Segunda Ponte, entre outubro e dezembro.

Por conta de tantos problemas, o órgão de fiscalização recomendou uma manutenção imediata na estrutura da ponte, que é uma das mais importantes ligações das cidades de Cariacica e Vila Velha com Vitória. Os relatórios da vistoria técnica foram apresentados na manhã desta segunda-feira, durante reunião da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Após vistoria, CREA recomenda manutenção imediata da Segunda Ponte

Em relação ao problema das fendas de dilatação na Segunda Ponte, que na semana passada também foi abordado pela reportagem da Rádio CBN Vitória, o coordenador da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Crea-ES, Jaime Oliveira Veiga, confirmou que algumas fendas de dilatação da ponte têm até cinco centímetros acima do normal (13cm, em vez de 8cm).

O representante do Crea afirma que o maior problema da Segunda Ponte, que foi inaugurada em 1979, é a falta de manutenção preventiva e pede para que ações sejam tomadas para resolver os problemas.

“Esse trabalho é suficiente para o Dnit tomar uma ação. O que precisa é do Dnit, se tiver mais algum envolvido, que tome uma ação, porque a sociedade precisa ser protegida”, avaliou o coordenador do Crea.

De acordo com o deputado Marcelo Santos, presidente da comissão, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) será acionado para que problema estrutural da Segunda Ponte seja resolvido.

“O que precisa ser feito hoje é uma recuperação estrutural. Nós estaremos ingressando com uma ação no Ministério Público Federal, pedindo a ele que assuma essa ação e peça imediatamente ao Dnit, que é um órgão federal, para que ele, emergencialmente, execute essas obras”, explicou o deputado Marcelo Santos.