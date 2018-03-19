Após uma semana, passageiros de ônibus avaliam Linha Verde

Neuza Machado diz que o tempo de viagem dela ficou mais curto Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Há uma semana, a Linha Verde, em Camburi, tem sido motivo de polêmica. Por um lado, há motoristas indignados e que alegam demorar mais para passar pela Avenida Dante Michelini. No entanto, passageiros de ônibus que conversaram com a reportagem da Rádio CBN disseram não ter notado diferença no tempo do trajeto ou dizem que agora o percurso ficou mais rápido.

Your browser does not support the audio element. Motoristas reclamam, mas passageiros de ônibus aprovam Linha Verde

A professora Neuza Machado pega ônibus diariamente, no fim de tarde, no último ponto antes da Avenida Dante Michelini. Para ela, que atravessa a via de ponta a ponta, a Linha Verde foi uma melhoria. “Eu achei ótimo porque diminuiu o meu tempo de viagem de 10 a 15 minutos. Eu vou da Praia do Canto a Jardim Camburi.”

Mas para o técnico em informática Márcio Calmon, a faixa exclusiva ainda não alterou significativamente o tempo do trajeto, mas ele acredita que isso deve mudar. “Eu creio que deve melhorar porque a pista vai ficar apenas para os ônibus.”

Já o pintor Lourisvaldo Pereira acredita que a Linha Verde não fará muita diferença para quem passa por Camburi de ônibus. “A mudança para mim foi pouquíssima, nada significativa.”

Na última semana, associações de moradores de bairros que ficam às margens da Avenida Dante Michelini emitiram nota em que afirmam que o tempo do trajeto aumentou em até 50% para os motoristas.

Márcio Calmon acredita que a Linha Verde vai encurtar a viagem dos ônibus Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Questionado a respeito da reclamação dos moradores, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, disse que ainda é cedo para fazer um balanço sobre o tempo do percurso dos motoristas na Avenida Dante Michelini. No entanto, ele garante que os primeiros números levantados pela prefeitura são positivos.

“As nossas primeiras medidas são muito promissoras. No entanto, é tudo muito incipiente ainda. Na última sexta-feira (16), por exemplo, os congestionamentos no trânsito acabaram às 19h53, em especial da Saturnino de Brito até a Enseada do Suá. É um tempo absolutamente normal para uma sexta, mesmo anteriormente à Linha Verde.”