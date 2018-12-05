O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, diz que, desde a queda da ponte, a estrutura que ficou não recebeu manutenção ou limpeza. Crédito: José Carlos Schaeffer

Um ano após a queda e a promessa de reconstrução , a Ponte da Madalena, localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, segue sem prazo para ser entregue à população local. A estrutura, que era o portão de entrada da Reserva Ecológica de Jacarenema, foi derrubada pela força da correnteza do Rio Jucu durante fortes chuvas no dia 3 de dezembro de 2017.

Desde então, nada foi feito, como explica o presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira. “Continua a mesma coisa. Não fizeram manutenção, não tiraram uma peça da estrutura que está enferrujada. Tudo que caiu há um ano atrás está do mesmo jeito”, disse.

Your browser does not support the audio element. Após um ano da queda, entrega da Ponte da Madalena segue sem previsão

Denivaldo explica que a falta da estrutura diminuiu o movimento na região, principalmente aos finais de semana. Segundo ele, cerca de 500 ciclistas que faziam trilhas na reserva e utilizavam a ponte como caminho, deixaram de passar pelo local.

O peixeiro Mario da Rocha Neves afirma que o faturamento caiu 60% logo após a queda da ponte, há um ano. Crédito: José Carlos Schaeffer

Sem o caminho para a reserva de Jacarenema, ponto de lazer para turistas e moradores, o movimento comercial também caiu. O peixeiro Mario da Rocha Neves, 52, afirmou que o faturamento caiu cerca de 60% depois da queda da ponte. Ele, que trabalha no estabelecimento há poucos metros da estrutura, diz que muitos dos clientes compravam por transitar pelo local, e que agora, como não existe mais a passagem, não há a mesma procura de antes.

“Começamos a sentir o prejuízo duas semanas depois que a ponte caiu. Pessoas de outros bairros que passavam por aqui, viam o peixe e compravam. Agora, como eles não conseguem chegar, a gente não vende”, explicou o peixeiro.

NOVA PONTE

O governo do Estado, que ficou responsável pela reconstrução da estrutura, apresentou um projeto moderno para uma nova ponte, que não agradou os moradores da região. Depois disso, um outro pré-projeto foi apresentado e ficou de ser avaliado. No entanto, nada foi definido.

Ilustração do novo projeto da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Mas o projeto ainda não saiu do papel. Crédito: Divulgação / PMVV

Moradores da região pedem a reconstrução da ponte de forma simples, no estilo rústico do bairro. O comerciante Luiz Carlos Coelho, 63, residente na Barra do Jucu, afirma que a estrutura deve ser nos moldes da região, sem danificar a natureza. “Uma ponte de concreto feito numa área de reserva é uma coisa absurda. E, mesmo assim, caiu. Devia ser como antes: rústica, feita de madeira e cordas, apenas para pedestres e ciclistas”, afirmou o morador.

Em nota, a Secretaria Estadual de Agricultura informou que foram realizadas, no mês de novembro, duas reuniões com a comunidade para a apresentação de mais um projeto para a nova ponte. No entanto, por se tratar de área de proteção ambiental, está sendo aguardada a deliberação do Conselho do Parque Natural Municipal de Jacarenema para que o projeto de engenharia e construção da ponte tenha sequência.

No entanto, o Conselho, que é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha, não está formado. Em nota, a administração municipal informou que o cronograma para o restabelecimento da composição e funcionamento do Conselho do Parque Natural Municipal de Jacarenema ainda não foi definido. Questionada sobre um prazo para a formação e retorno dos trabalhos do Conselho, a prefeitura não respondeu.

MADALENA

A Ponte da Madalena foi construída em 1896 e tem o nome em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, que ficou famosa pela música “Madalena do Jucu”, do cantor e compositor Martinho da Vila. O artista gravou a música em 1989 e a incluiu no álbum “O canto das lavadeiras”.