Após última vistoria, Sambão do Povo é liberado para receber desfiles

Após vistoria, Sambão do Povo é liberado para receber desfiles do Carnaval 2018 Crédito: Eduardo Dias

Com a promessa de dois dias de muita festa e capacidade para receber mais de 15 mil expectadores, o Sambão do Povo está oficialmente liberado para receber os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. A última vistoria no local foi realizada na tarde desta quinta-feira (01), por representantes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Vitória e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

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De acordo com o tenente-coronel Cosme, que coordenou o trabalho dos Bombeiros, a vistoria desta sexta foi para acertar detalhes que ficaram pendentes da vistoria da última terça-feira (30).

"Nós já fizemos uma vistoria prévia na terça-feira. Nós viemos aqui e eles estavam com a estrutura bem adiantada, mas não estava concluída. Faltava concluir as escadas, as sinalizações das saídas de emergência, sinalizações dos extintores, a reposição das mangueiras de incêndio e o sistema de proteção contra descarga atmosférica, porque os aterramentos foram retirados", explicou o representante do Bombeiros.

Após vistoria, Sambão do Povo é liberado para receber desfiles do Carnaval 2018 Crédito: Eduardo Dias

Os primeiros desfiles começam na noite desta sexta-feira (02), a partir das 21h, com as escolas do Grupo A. Estarão na avenida a Tradição Serrana, Barreiros, Rosas de Ouro, Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e Chegou o que Faltava.

No sábado, pelo Grupo Especial, vão passar pelo Sambão do Povo a Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba e Unidos de Jucutuquara.

INGRESSOS

Arquibancada

Sexta-feira: R$40 a inteira e R$20, a meia entrada

Sábado: R$70 a inteira e R$35 a meia entrada

Mesas

Sexta-feira: R$400

Sábado: R$700

Combo (todos os dias)

R$1.050

Camarote

Ala 1: R$6.000

Ala 2: R$4.000

Ala 3: R$8.000

ORDEM DOS DESFILES

Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h

1. Tradição Serrana

2. Barreiros

3. Rosas de Ouro

4. Imperatriz do Forte

5. São Torquato

6. Chega Mais

7. Chegou o que Faltava

Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h

1. Andaraí

2. Novo Império

3. Unidos da Piedade

4. Boa Vista

5. Mocidade Unida da Glória

6. Pega no Samba