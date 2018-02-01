Com a promessa de dois dias de muita festa e capacidade para receber mais de 15 mil expectadores, o Sambão do Povo está oficialmente liberado para receber os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. A última vistoria no local foi realizada na tarde desta quinta-feira (01), por representantes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Vitória e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).
Após última vistoria, Sambão do Povo é liberado para receber desfiles
De acordo com o tenente-coronel Cosme, que coordenou o trabalho dos Bombeiros, a vistoria desta sexta foi para acertar detalhes que ficaram pendentes da vistoria da última terça-feira (30).
"Nós já fizemos uma vistoria prévia na terça-feira. Nós viemos aqui e eles estavam com a estrutura bem adiantada, mas não estava concluída. Faltava concluir as escadas, as sinalizações das saídas de emergência, sinalizações dos extintores, a reposição das mangueiras de incêndio e o sistema de proteção contra descarga atmosférica, porque os aterramentos foram retirados", explicou o representante do Bombeiros.
Os primeiros desfiles começam na noite desta sexta-feira (02), a partir das 21h, com as escolas do Grupo A. Estarão na avenida a Tradição Serrana, Barreiros, Rosas de Ouro, Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e Chegou o que Faltava.
No sábado, pelo Grupo Especial, vão passar pelo Sambão do Povo a Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba e Unidos de Jucutuquara.
INGRESSOS
Arquibancada
Sexta-feira: R$40 a inteira e R$20, a meia entrada
Sábado: R$70 a inteira e R$35 a meia entrada
Mesas
Sexta-feira: R$400
Sábado: R$700
Combo (todos os dias)
R$1.050
Camarote
Ala 1: R$6.000
Ala 2: R$4.000
Ala 3: R$8.000
ORDEM DOS DESFILES
Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h
1. Tradição Serrana
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Imperatriz do Forte
5. São Torquato
6. Chega Mais
7. Chegou o que Faltava
Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h
1. Andaraí
2. Novo Império
3. Unidos da Piedade
4. Boa Vista
5. Mocidade Unida da Glória
6. Pega no Samba
7. Unidos de Jucutuquara