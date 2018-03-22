A dona de casa Maria de Freitas reclama da conta de água Crédito: Caíque Verli

A conta de água do mês de março pesou no bolso de algumas famílias que moram no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Moradores relatam que o valor chegou a triplicar após a Cesan trocar os relógios que medem o consumo de água.

Your browser does not support the audio element. Após troca de relógio, valor da conta de água triplica em Vila Velha

A dona de casa Maria de Freitas chegou a contratar um encanador por R$ 199 para quebrar as paredes e ver se a residência tinha vazamentos. Um dinheiro desperdiçado já que nenhum problema foi encontrado, segundo ela. Maria, que pagava uma média de R$ 70 por mês pela água, recebeu uma conta de mais de R$ 200.

"Foi um choque, né. Para uma casa que tem três pessoas, que dois saem para trabalhar e fica só uma em casa, que procura usar água de máquina para economizar e chega uma conta dessas. Como que aguenta?", questiona a dona de casa.

Com a securitária Viviane Patrício, não foi diferente. A conta, que costumava vir abaixo de R$ 100, chegou a quase R$300 neste mês.

"Parecia que eu estava pagando por um prédio, com não sei quantas residências. Porque a média era de R$ 70 reais. Quando foi verão, a gente até entendeu que aumentou um pouquinho para R$ 98. Ok, compreensivo. Mas realmente nós levamos um susto (neste mês)", contou.

Os moradores disseram que vão recorrer do valor na própria Cesan e que, se não tiverem sucesso, vão entrar com uma ação na Justiça contra a Companhia.

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