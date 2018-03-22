Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Peso no bolso

Após troca de relógio, valor da conta de água triplica em Vila Velha

Os moradores disseram que vão recorrer do valor cobrado

Publicado em 22 de Março de 2018 às 15:16

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 mar 2018 às 15:16
A dona de casa Maria de Freitas reclama da conta de água Crédito: Caíque Verli
A conta de água do mês de março pesou no bolso de algumas famílias que moram no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Moradores relatam que o valor chegou a triplicar após a Cesan trocar os relógios que medem o consumo de água.
Após troca de relógio, valor da conta de água triplica em Vila Velha
A dona de casa Maria de Freitas chegou a contratar um encanador por R$ 199 para quebrar as paredes e ver se a residência tinha vazamentos. Um dinheiro desperdiçado já que nenhum problema foi encontrado, segundo ela. Maria, que pagava uma média de R$ 70 por mês pela água, recebeu uma conta de mais de R$ 200.
"Foi um choque, né. Para uma casa que tem três pessoas, que dois saem para trabalhar e fica só uma em casa, que procura usar água de máquina para economizar e chega uma conta dessas. Como que aguenta?", questiona a dona de casa.
Com a securitária Viviane Patrício, não foi diferente. A conta, que costumava vir abaixo de R$ 100, chegou a quase R$300 neste mês.
"Parecia que eu estava pagando por um prédio, com não sei quantas residências. Porque a média era de R$ 70 reais. Quando foi verão, a gente até entendeu que aumentou um pouquinho para R$ 98. Ok, compreensivo. Mas realmente nós levamos um susto (neste mês)", contou.
Os moradores disseram que vão recorrer do valor na própria Cesan e que, se não tiverem sucesso, vão entrar com uma ação na Justiça contra a Companhia.
Cesan
A Cesan alegou, em nota, que as trocas de hidrômetros (os relógios) são efetuadas rotineiramente quando há um problema no equipamento ou em função do tempo de uso. Garantiu ainda que não houve alteração no processo de cobrança e que todos os hidrômetros são certificados pelo Inmetro. Ressaltou que orienta ao cliente para verificar se não houve algum vazamento interno no imóvel e que ele pode fazer a reclamação por meio do telefone 115 ou indo a um Escritório de Atendimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados