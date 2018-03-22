A conta de água do mês de março pesou no bolso de algumas famílias que moram no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Moradores relatam que o valor chegou a triplicar após a Cesan trocar os relógios que medem o consumo de água.
Após troca de relógio, valor da conta de água triplica em Vila Velha
A dona de casa Maria de Freitas chegou a contratar um encanador por R$ 199 para quebrar as paredes e ver se a residência tinha vazamentos. Um dinheiro desperdiçado já que nenhum problema foi encontrado, segundo ela. Maria, que pagava uma média de R$ 70 por mês pela água, recebeu uma conta de mais de R$ 200.
"Foi um choque, né. Para uma casa que tem três pessoas, que dois saem para trabalhar e fica só uma em casa, que procura usar água de máquina para economizar e chega uma conta dessas. Como que aguenta?", questiona a dona de casa.
Com a securitária Viviane Patrício, não foi diferente. A conta, que costumava vir abaixo de R$ 100, chegou a quase R$300 neste mês.
"Parecia que eu estava pagando por um prédio, com não sei quantas residências. Porque a média era de R$ 70 reais. Quando foi verão, a gente até entendeu que aumentou um pouquinho para R$ 98. Ok, compreensivo. Mas realmente nós levamos um susto (neste mês)", contou.
Os moradores disseram que vão recorrer do valor na própria Cesan e que, se não tiverem sucesso, vão entrar com uma ação na Justiça contra a Companhia.
Cesan
A Cesan alegou, em nota, que as trocas de hidrômetros (os relógios) são efetuadas rotineiramente quando há um problema no equipamento ou em função do tempo de uso. Garantiu ainda que não houve alteração no processo de cobrança e que todos os hidrômetros são certificados pelo Inmetro. Ressaltou que orienta ao cliente para verificar se não houve algum vazamento interno no imóvel e que ele pode fazer a reclamação por meio do telefone 115 ou indo a um Escritório de Atendimento.