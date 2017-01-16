Após três blitze, embriaguez ao volante pode suspender mais de 100 habilitações

A embriaguez ao volante ou a recusa do motorista a se submeter ao teste do bafômetro já levou a apreensão de 102 carteiras de habilitação nas três blitze integradas realizadas em Guarapari pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pelas Polícias Civil e Militar neste ano. Durante as ações, as autoridades abordaram 929 veículos.

Essas blitze fazem parte de uma intensificação de ações promovidas pelo Detran que vai prosseguir até o fim do carnaval, por conta da grande circulação de veículos nas praias capixabas neste período. De acordo com o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, o objetivo é conscientizar os motoristas sobre as consequências de se dirigir embriagado e garantir a segurança nas estradas capixabas.

Your browser does not support the audio element. Após três blitz, embriaguez ao volante pode sustentar mais de 100 habilitações

“A nossa intenção é evitar que essas pessoas assumam a direção dos veículos porque o risco de acidentes aumenta muito com elas nas estradas. Então, a nossa fiscalização tem esse objetivo principal: garantir a segurança nas rodovias”, disse.

2016

Ao longo de todo o ano passado, foram abertos 13.958 processos de suspensão de habilitações. Desses, 7 mil aconteceram de forma direta, que é quando o motorista é flagrado cometendo infrações como dirigir embrigado ou trafegar em alta velocidade, por exemplo.