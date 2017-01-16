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Verão 2017

Após três blitze, embriaguez ao volante pode suspender mais de 100 habilitações

Mais de 900 veículos foram abordados durante ações integradas entre o Detran e as Polícias Militar e Civil, somente em Guarapari

Publicado em 16 de Janeiro de 2017 às 18:05

Publicado em 

16 jan 2017 às 18:05
A embriaguez ao volante ou a recusa do motorista a se submeter ao teste do bafômetro já levou a apreensão de 102 carteiras de habilitação nas três blitze integradas realizadas em Guarapari pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pelas Polícias Civil e Militar neste ano. Durante as ações, as autoridades abordaram 929 veículos.
Essas blitze fazem parte de uma intensificação de ações promovidas pelo Detran que vai prosseguir até o fim do carnaval, por conta da grande circulação de veículos nas praias capixabas neste período. De acordo com o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, o objetivo é conscientizar os motoristas sobre as consequências de se dirigir embriagado e garantir a segurança nas estradas capixabas.
Após três blitz, embriaguez ao volante pode sustentar mais de 100 habilitações
“A nossa intenção é evitar que essas pessoas assumam a direção dos veículos porque o risco de acidentes aumenta muito com elas nas estradas. Então, a nossa fiscalização tem esse objetivo principal: garantir a segurança nas rodovias”, disse.
2016
Ao longo de todo o ano passado, foram abertos 13.958 processos de suspensão de habilitações. Desses, 7 mil aconteceram de forma direta, que é quando o motorista é flagrado cometendo infrações como dirigir embrigado ou trafegar em alta velocidade, por exemplo.
A multa para quem é flagrado dirigindo embriagado é de R$ 2.934,70. Além disso, o motorista pode perder a Carteira Nacional de Habilitação.

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