Após três anos sem benefício, servidor vai ganhar R$ 1000 de abono

Hartung divulgou o valor do abono na manhã desta segunda-feira Crédito: Caíque Verli | CBN

Após três anos sem reajuste e sem abono, os servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado terão R$ 1000 a mais na conta para usar no fim de ano. O abono será pago no dia 22, junto com o salário de dezembro.

Com o benefício, o Governo do Estado vai gastar R$ 90 milhões. O abono não era pago desde 2014 aos cerca de 90 mil servidores ativos e inativos .

Há três semanas, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), disse que não tinha previsão de pagamento do abono natalino.

O secretário da Fazenda, Bruno Funchal, justificou que o Governo esperou até dezembro para constatar uma reação mais consistente da arrecadação antes de tomar a decisão de conceder o benefício. Ele destacou que a medida não compromete as contas do Estado.

"É um passo importante que o Governo dá nesse momento, um passo com segurança, baseado no ajuste fiscal. Desde 2015, (estamos) com as contas ajustadas. No segundo semestre, a gente começou a observar uma reação na receita. Mesmo assim, ficamos com um pé atrás uma vez que a economia não parecia estar consolidada de fato uma retomada. A gente vem constatando essa estabilidade na retomada", comentou Funchal

De acordo com o secretário, o Estado vem apresentando um crescimento contínuo na arrecadação. Em novembro de 2017, o Espírito Santo arrecadou 14% a mais de ICMS do que o mesmo mês de 2016.

Esse é o primeiro abono pago no governo Paulo Hartung (PMDB). Segundo o governador, foram as medidas de ajuste fiscal que permitiram ao Governo pagar o abono em 2017.

"Você acaba contrariando interesses, interesses poderosos, mas o melhor caminho é sempre fazer o certo. Isso é o que nos permite agora dar esses passos. Demos o passo do reajuste auxílio-alimentação, demos agora do abono e no ano que vem já anunciamos que será possível fazer alguma recomposição salarial dos nossos servidores", afirmou o governador

O último abono pago para os servidores, em 2014, ainda na gestão do ex-governador Renato Casagrande (PSB), teve o valor de R$ 500.