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Após três anos de atraso, Governo promete entregar Centro de Pesquisa

O centro ficará localizado morro da Companhia, próximo à BR 262

Publicado em 19 de Março de 2018 às 14:02

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 mar 2018 às 14:02
Obra do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Após quase três anos de atraso, o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica, tem uma nova previsão para ser entregue. A expectativa do Governo do Espírito Santo é de inaugurar a obra em maio deste ano.
Após três anos de atraso, Governo promete entregar Centro de Pesquisa
O centro ficará localizado no morro da Companhia, próximo à BR 262. Ele será composto de sete laboratórios destinados ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com foco em áreas como engenharia ambiental, tecnologia de equipamentos, tecnologia de informação e comunicação e tecnologia industrial básica.
O prédio estava previsto para ser inaugurado em 2015, mas segundo o subsecretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Valdir Uliana, a obra teve problemas burocráticos com o financiamento do Governo Federal. De acordo com o Uliana, precisou também passar por uma revisão no projeto original porque foram encontradas falhas na estrutura da cobertura e na climatização do edifício.
Além da criação e melhorias de produtos e processos para aumentar a competitividade do setor produtivo, Uliana destaca que o centro vai proporcionar intercâmbio de informações entre os pesquisadores do Estado, de todo país e até do exterior.
"Vai permitir o desenvolvimento de pesquisas em parceria da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal. A gente vai ter ali uma série de entidades que estarão abertas para receber estudantes e pesquisadores para que possam avaliar projetos, fazendo pesquisas que hoje, em grande parte, são feitas até fora do nosso Estado", ressalta Uliana.
O projeto é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) com a Agência Brasileira de Inovação (FINEP) e custará R$ 22 milhões aos cofres públicos.

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