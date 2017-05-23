Comerciante Caio José Ferreira, de 60 anos, assistiu ao desfile em Vila Velha Crédito: Kaique Dias Rádio CBN

O tempo chuvoso na Grande Vitória deu trégua na manhã desta terça-feira (23) e não espantou os capixabas que foram acompanhar o desfile cívico-militar do aniversário de 482 anos de Vila Velha e da comemoração do início da Colonização do Solo Espírito-Santense. Os desfiles de diversas corporações deram o tom da festa, com as bandas marciais e as marchas.

O público no início foi pequeno, mas aumentou depois. Nesta terça-feira é feriado municipal em Vila Velha, Vitória e Viana. No município canela-verde a maioria dos estabelecimentos não abriu nesta terça. No Estado foi decretado ponto facultativo pelo governo. Vila Velha é transformada em Capital do Espírito Santo durante o feriado, uma comemoração simbólica.

Your browser does not support the audio element. Após trégua da chuva, população assiste desfile cívico-militar

Para quem foi assistir ao desfile, é necessário comemorar, apesar de toda a situação que o Brasil está vivendo, em um cenário político instável.

“Triste o que está acontecendo, mas não podemos perder as esperanças. Com a força do voto vamos fazer a limpeza”, disse uma moradora. “Nós sempre vivemos com isso, agora veio à tona. Mas a expectativa é que melhore”, relatou outro. “A população fica meia insegura, mas tem que ter fé em Deus”, afirmou uma operadora de caixa. “Temos que ter entusiasmo em relação à situação do país. Se todo mundo só vaiar a tendência é piorar cada vez mais”, opinou um aposentado.