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Após trégua da chuva, população assiste desfile cívico-militar

Para quem foi assistir ao desfile, é necessário comemorar, apesar de toda a situação que o Brasil está vivendo, em um cenário político instável

Publicado em 23 de Maio de 2017 às 13:54

Publicado em 

23 mai 2017 às 13:54
Comerciante Caio José Ferreira, de 60 anos, assistiu ao desfile em Vila Velha Crédito: Kaique Dias Rádio CBN
O tempo chuvoso na Grande Vitória deu trégua na manhã desta terça-feira (23) e não espantou os capixabas que foram acompanhar o desfile cívico-militar do aniversário de 482 anos de Vila Velha e da comemoração do início da Colonização do Solo Espírito-Santense. Os desfiles de diversas corporações deram o tom da festa, com as bandas marciais e as marchas.
O público no início foi pequeno, mas aumentou depois. Nesta terça-feira é feriado municipal em Vila Velha, Vitória e Viana. No município canela-verde a maioria dos estabelecimentos não abriu nesta terça. No Estado foi decretado ponto facultativo pelo governo. Vila Velha é transformada em Capital do Espírito Santo durante o feriado, uma comemoração simbólica.
Após trégua da chuva, população assiste desfile cívico-militar
Para quem foi assistir ao desfile, é necessário comemorar, apesar de toda a situação que o Brasil está vivendo, em um cenário político instável.
“Triste o que está acontecendo, mas não podemos perder as esperanças. Com a força do voto vamos fazer a limpeza”, disse uma moradora. “Nós sempre vivemos com isso, agora veio à tona. Mas a expectativa é que melhore”, relatou outro. “A população fica meia insegura, mas tem que ter fé em Deus”, afirmou uma operadora de caixa. “Temos que ter entusiasmo em relação à situação do país. Se todo mundo só vaiar a tendência é piorar cada vez mais”, opinou um aposentado.
O desfile de Vila Velha contou com apresentações de várias corporações, como Exército, Marinha e Polícias Militar e Civil. Algumas apresentações chamaram a atenção, com o uso de granadas coloridas e balas de festim, que não disparam objetos, mas simulam disparos.

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