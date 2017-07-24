fiscalização noturna em que a PRF flagrou mais de 100 toneladas de excesso de peso Crédito: Divulgação | PRF

Desde o trágico acidente que matou 23 pessoas na BR 101, em Guarapari, a Polícia Rodoviária Federal já flagrou mais de 600 toneladas de excesso de peso em cargas pesadas nas rodoviais federais que cortam o Espírito Santo. Essa quantia é o dobro da média mensal de apreensões no primeiro semestre deste ano.

Your browser does not support the audio element. Após tragédia na BR 101, excesso de peso nas rodovias dobra no ES

O excesso de peso da carreta que colidiu com o ônibus e duas ambulâncias foi considerado um dos fatores que causaram a maior tragédia rodoviária do Estado. No último mês, a PRF fiscalizou 214 veículos, autuando 110 motoristas pela infração. Foram tiradas das estradas, no período, quase 619 toneladas de excesso de peso.

De janeiro a junho de 2017, a PRF apreendeu quase duas mil toneladas nas estradas federais no Estado, uma média de mais de 300 toneladas por mês.

Essa quantidade faz referência apenas às fiscalizações feitas por agentes da PRF já que as balanças usadas para fiscalizar o excesso de peso nas rodovias do Espírito Santo não estão funcionado 24h por dia devido à falta de funcionários da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para operá-las.

O inspetor da PRF Macedo destacou que as ações de fiscalização são planejadas através de um estudo técnico e um planejamento mensal.

"Caso seja encontrado a irregularidade, são autuados o motorista, o embarcador e o transportador. Se o índice de excesso de peso for acima de 12,5%, passa a ser considerado crime", explica.