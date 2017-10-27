Após toque de recolher, PM promete policiamento 24h na Leitão da Silva

Viatura ficará durante 24 horas na Leitão da Silva. Horário comercial será priorizado posteriormente Crédito: Marcelo Prest

Após dois toques de recolher acontecerem na Avenida Leitão da Silva em pouco mais de um ano, a Polícia Militar prometeu reforçar o policiamento com um chamado ponto base durante todo o dia e madrugada próximo ao acesso para a Avenida Rio Branco.

Uma viatura ficará fixa na região durante esses horários. Isso já acontece em regiões como Reta da Penha, Jucutuquara e Vila Rubim.

Foi neste ponto que bandidos armados e encapuzados impuseram que os lojistas fechassem as lojas na quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, o policiamento fixo será feito 24 horas por um período. Posteriormente será principalmente durante todo o dia, em horário comercial.

Segundo o sub-comandante do 1º Batalhão de Vitória, Major Gustavo Alves, o horário comercial será priorizado, já que com as obras na avenida deixam a região com pouca movimentação de veículos durante à noite. “Será mais uma estratégia porque o ponto base inibe a ilegalidade e serve como referência. É importante para as pessoas que vem aqui, para o comércio, e se sintam seguras”, acrescentou.

O toque de recolher foi imposto aos lojistas daquela região nesta quinta. Dez homens desceram do Morro do Jaburu armados pedindo que os lojistas fechassem as lojas. O motivo seria o luto pela morte de dois jovens do bairro. No ano passado, a morte de um jovem no Bairro da Penha motivou uma ação semelhante, em outro ponto da via.

Todos os seis estabelecimentos afetados estavam funcionando nesta sexta-feira (27). Um comerciante disse que se sente mais seguro agora. “Eu cheguei mais cedo e me deparei com a polícia. A gente se sente mais seguro. Poderia voltar a acontecer novamente a situação”, disse.

Um morador próximo do Morro do Jaburu disse que a segurança existe no local, o que falta é uma lei mais rigorosa. "Os meliantes tem mais privilégio que as pessoas de bem. Ninguém está seguro. Tanto a pé como de bicicleta ou carro”, disse.