Após tiros, criança de 2 anos segue internada e sem previsão de alta

Um menino de dois anos continua internado após ser vítima de dois tiros na noite do último sábado (30), quando estava no colo do pai, um jovem de 25 anos. O rapaz também foi bateado. Outra vítima atingida pelos disparos de arma de fogo é o tio da criança. Todos permanecem internados, nesta segunda-feira (2), e não têm previsão de alta, de acordo com informações de familiares. O crime ocorreu em Vila Nova de Colares, Serra, e é investigado pela Polícia Civil.
A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória, enquanto os adultos permanecem no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O menino foi baleado no ombro e no braço direito, que ficou fraturado. O crime aconteceu na frente da casa da família do menino, onde eles estavam reunidos, de acordo com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pai e o tio do garoto são irmãos gêmeos.
Com informações de Caique Verli