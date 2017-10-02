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Após tiros, criança de 2 anos segue internada e sem previsão de alta

Garoto foi atingido por tiros quando estava no colo do pai, na Serra

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 11:11

Publicado em 

02 out 2017 às 11:11
Um menino de dois anos continua internado após ser vítima de dois tiros na noite do último sábado (30), quando estava no colo do pai, um jovem de 25 anos. O rapaz também foi bateado. Outra vítima atingida pelos disparos de arma de fogo é o tio da criança. Todos permanecem internados, nesta segunda-feira (2), e não têm previsão de alta, de acordo com informações de familiares. O crime ocorreu em Vila Nova de Colares, Serra, e é investigado pela Polícia Civil.
A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória, enquanto os adultos permanecem no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O menino foi baleado no ombro e no braço direito, que ficou fraturado. O crime aconteceu na frente da casa da família do menino, onde eles estavam reunidos, de acordo com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pai e o tio do garoto são irmãos gêmeos.
Com informações de Caique Verli

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