Após tiros, criança de 2 anos segue internada e sem previsão de alta

A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória, enquanto os adultos permanecem no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O menino foi baleado no ombro e no braço direito, que ficou fraturado. O crime aconteceu na frente da casa da família do menino, onde eles estavam reunidos, de acordo com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pai e o tio do garoto são irmãos gêmeos.