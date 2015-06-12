Mais uma vez o leilão da Braspérola terminou sem compradores. Frustrando as expectativas da administração da empresa falida, o evento desta sexta-feira (12) terminou com apenas duas propostas feitas por grupos de investidores com preços bem abaixo do lance mínimo do evento de R$ 48,3 milhões. As propostas serão encaminhadas para a Justiça até esta segunda-feira (15)

Your browser does not support the audio element. Após terceira tentativa, leilão da Braspérola termina sem arremate

Para atrair compradores, a massa falida assumiu o compromisso de arcar com as despesas de IPTU e da retirada dos produtos químicos e destinação correta dos mesmo atendendo os critérios do Iema. O custo seria cerca de R$ 8 milhões. Mesmo assim, os trinta participantes do evento não deram o lance mínimo para levar o terreno que tem 463.706 metros quadrados e está localizado nas margens da BR-262, em Cariacica.

Cinco pessoas demonstraram interesse em arrematar o imóvel no leilão passado, no dia 29 de maio. Três eram capixabas e os outros dois mineiros. Nesta sexta, os capixabas se uniram e fizeram uma oferta de R$ 24 milhões por todo o terreno, além de assumirem o compromisso de arcar com os custos de IPTU e retirada dos químicos. Os empresários condicionaram o pagamento a uma entrada de 30% do valor e o restante a ser quitado em 48 vezes. Eles não quiseram falar com a imprensa.

Os dois grupos mineiros também se uniram e ofereceram R$ 22,5 milhões por parte do terreno: uma área de 181 mil metros quadrados, onde está a antiga estrutura física da fábrica da Têxtil Braslinho Ltda. Essa parte do terreno é banhado pelo Rio Formate. A intenção dos mineiros é quitar o negócio com uma entrada de 30% do valor total e o restante a ser pago em 36 vezes. A Consultoria também arcaria com o débito de IPTU e se propôs a dividir os custos do passivo ambiental.

Investimentos imobiliários

O interesse no terreno por parte da empresa mineira Daniel Pinheiro Consultoria é para investimentos imobiliários. Segundo o proprietário, Daniel Pinheiro, há projetos diversos já pensados para o local, como empresas no setor industrial e logístico.

"Atuamos no mercado imobiliário fazendo aquisições pelo país. É um processo que se arrasta há décadas na Justiça. O imóvel está lá se deteriorando. Nosso interesse é ajudar a quitar parte dessas dívidas da empresa que faliu e, paralelo a isso, fazer investimentos na região, trazendo lucro para a cidade, o que é o nosso negócio", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Questionado sobre o valor oferecido pelo terreno, equivalente a quase metade do valor estipulado para o lance mínimo, Daniel observa que a empresa se interessou por apenas uma parte do terreno. "Nós acreditamos que está abaixo em partes. O valor foi avaliado em um terreno de 450 mil metros quadrados. A massa continua com o restante da área para negociar, para poder vender. Posteriormente, podemos tentar comprar a outra parte. Acreditamos que a proposta vai passar", estimou.

Vale lembrar que os R$ 48,3 milhões estipulados para este leilão equivale a 60% do lance mínimo previsto no último dia 29, de R$ 80,5 milhões. Essa foi a terceira tentativa de venda do imóvel.

Influência do momento de crise

Rogério Keijock, administrador da massa falida, acredita que as propostas não devem passar. Isso porque o preço do terreno já teve o abatimento permitido pela lei e a massa falida assumiu arcar com os custos de IPTU e passivos ambientais para atender as determinações do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Ele pretende pedir um novo leilão. "Acredito que devido ao momento de crise vivido no país as propostas não atenderam a realidade do mercado. É uma área muito nobre. Acredito que o juiz não vai aceitar. Abaixo de R$ 48,3 milhões e já assumindo esse passivo, entendo que os preços oferecidos foram vis. E que o juiz não vai aceitar", afirmou à CBN.

O leiloeiro Antônio Paiva também acredita que o juiz não acatará com as propostas. "Financeiramente, economicamente e comercialmente são propostas vis. Quem decide é o juiz, mas há pouca probabilidade que ele aceite. Está longe da realidade. Mas antes ter uma proposta dessa, do que nenhuma. As propostas feitas em público, gravadas em áudio e vídeo, serão encaminhadas para o juiz, dentro de 72 horas", disse.

O valor adquirido com o leilão vai para uma conta judicial e ficará sob responsabilidade do atual administrador da Braspérola indicado pela Justiça. O dinheiro será utilizado para quitar dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas que não ultrapassem o valor de 150 salários mínimos. Um comitê de credores será criado nos próximos dias para avaliar quais despesas serão quitadas.