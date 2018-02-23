Após tensão em Central Carapina, bairro pode ter base da PM

Policiais em ação no bairro Central Carapina Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Estado da Segurança Pública estuda implantar uma base da Polícia Militar, em Central Carapina, na Serra, após os últimos confrontos entre bandidos e a PM no bairro. A cidade ficou deserta nos últimos dois dias. Lojas, escolas e até o posto de saúde ficaram fechados depois que um jovem, acusado de envolvimento com o tráfico, foi morto por um agente da Polícia Civil.

O diretor-adjunto de Comunicação Social da Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo Muniz, confirmou o estudo, mas ressaltou que não há prazo para decidir se o bairro, um dos mais violentos da Grande Vitória, vai receber o ponto fixo.

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"É impossível para qualquer polícia do mundo a fixação do efetivo dessa forma. Não existe polícia no mundo que está em todas esquinas e ruas. Nesse contexto após o confronto, estamos estudando se é viável e necessário ter uma base no bairro, mas isso demanda tempo e estudo, não será decidido de imediato", ponderou o tenente-coronel.

O secretário de Defesa Social da Serra, coronel Miranda, informou que o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, solicitaram uma estrutura no bairro para colocar o ponto fixo. A Prefeitura já disponibilizou um espaço onde funcionava uma escola municipal.

"A Polícia Militar já está presente, com as suas viaturas, com as suas motos, mas também precisa de um ponto fixo. Isso está sendo estudado pela Polícia Militar com o apoio da Prefeitura, que ofereceu um espaço. A Polícia Militar está estudando para ver se ocupa e se faz a reforma devida lá”, disse Miranda.