Depois de uma manhã de muita chuva em Colatina, no Noroeste do Estado, a situação no município se estabilizou na tarde desta quarta-feira (23), de acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno. Após o grande volume de água que alagou ruas da cidade, moradores de Colatina contavam os prejuízos e limpavam residências e estabelecimentos comerciais nos locais atingidos pela chuva.

Um dos locais afetados é um supermercado, que foi inundado. Segundo o gerente do Super Atacado OBA, João Carlos Ortulan, as perdas somaram mais de um milhão de reais. Ele afirma que a água entrou no local por volta das 5 horas e ainda não há previsão de quando o local será reaberto.

Your browser does not support the audio element. Após tempestade, moradores e comerciantes contam prejuízos em Colatina

Além do OBA, outras empresas estão na mesma situação, como a fábrica de Móveis São Camilo. O proprietário da empresa, Mário Sérgio do Nascimento estima que o prejuízo inicial seja de aproximadamente R$ 200 mil.

Segundo o coronel Fabiano Bonno, a Defesa Civil vai monitorar a situação dos municípios capixabas, já que ainda há previsão de chuvas para o Estado. “Os alertas ainda estão em aberto, não cessaram. Então, a 'luzinha de atenção' permanece para todos os municípios”, disse.

De acordo com Fabiano Bonno, a Defesa Civil também está preparada para auxiliar a população de Colatina no caso de a água do Rio Doce ficar imprópria para o tratamento e abastecimento da cidade por conta da lama da Samarco que ainda se encontra nas margens e na calha do rio e que pode tornar a água turva novamente.

Previsão

Segundo o Climatempo, deve chover no Espírito Santo até o fim da semana e ainda há riscos de chuvas fortes no Estado. A partir desta sexta-feira (25), o sol volta a aparecer e a tendência é que o tempo fique firme, sem precipitações.