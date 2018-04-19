Após superlotação, maternidade de Carapina volta a fazer internações

Depois de passar boa parte da manhã sem fazer novas internações por conta da superlotação, a maternidade Carapina, na Serra, voltou a atender normalmente durante a tarde desta quinta-feira (19).
De acordo com informações da Prefeitura da Serra, 24 mulheres estão na unidade e a capacidade atual é para até 31 internações. As novas vagas ficaram disponíveis após algumas mães receberem alta.
Durante a manhã desta quinta, as grávidas que procuravam a maternidade eram orientadas a procurar outros hospitais em condições de fazer o atendimento. A prefeitura da Serra informou que no mês de maio, após a conclusão de obras de ampliação, a maternidade vai ganhar 21 novos leitos.