Após superlotação, maternidade de Carapina volta a fazer internações

Aviso colocado na portão da maternidade fala sobre a superlotação na unidade Crédito: TV Gazeta

Depois de passar boa parte da manhã sem fazer novas internações por conta da superlotação, a maternidade Carapina, na Serra, voltou a atender normalmente durante a tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com informações da Prefeitura da Serra, 24 mulheres estão na unidade e a capacidade atual é para até 31 internações. As novas vagas ficaram disponíveis após algumas mães receberem alta.