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Após superlotação, maternidade de Carapina volta a fazer internações

Grávidas que procuraram a maternidade na manhã desta quinta-feira foram orientadas a procurar outros hospitais

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 15:07

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

19 abr 2018 às 15:07
Aviso colocado na portão da maternidade fala sobre a superlotação na unidade Crédito: TV Gazeta
Depois de passar boa parte da manhã sem fazer novas internações por conta da superlotação, a maternidade Carapina, na Serra, voltou a atender normalmente durante a tarde desta quinta-feira (19).
De acordo com informações da Prefeitura da Serra, 24 mulheres estão na unidade e a capacidade atual é para até 31 internações. As novas vagas ficaram disponíveis após algumas mães receberem alta.
Durante a manhã desta quinta, as grávidas que procuravam a maternidade eram orientadas a procurar outros hospitais em condições de fazer o atendimento. A prefeitura da Serra informou que no mês de maio, após a conclusão de obras de ampliação, a maternidade vai ganhar 21 novos leitos.

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