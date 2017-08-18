Após superlotação, atendimento em hospital está normalizado

Hospital Antonio Bezerra de Faria Crédito: Patrícia Scalzer

Um dia após o Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado (Sindsaúde-ES) denunciar a superlotação na sala de emergência do Hospital Antônio Bezerra de Faria, Vila Velha, a situação era de tranquilidade na tarde desta sexta-feira (18) na unidade. Na sala de emergência, onde a capacidade é de seis pacientes e chegou a ter 15 segundo o Sindsaúde, nesta sexta só havia cinco pessoas em atendimento.

De acordo o diretor do Sindsaúde, Valdecir Gomes, na última terça-feira (15), oito pessoas dividiam o respirador que tem capacidade para atender quatro pessoas. Neste mesmo dia, três pacientes morreram, o que segundo Valdecir pode ter sido provocado pela falta de oxigênio.

O diretor explica que apesar do esvaziamento do setor de emergência, os pacientes internados continuam em situações precárias. “O paciente que chega lá baleado, por exemplo, que está na maca e precisa ir para o setor de pequena cirurgia, para chegar lá num percurso de 50 metros ele gasta uns 15 minutos para porque é maca dos dois lados e não tem como passar”, conta.

Apesar de estar cheio e com pacientes nos corredores, quem buscou atendimento nesta sexta não esperou muito pelo atendimento. O padeiro Alessandro Souza, que acompanhava o pai que tinha quebrado a perna, contou que em poucos minutos o atendimento foi concluído. “Ele foi bem atendido, rapidamente foi atendido e teve o braço imobilizado”, disse.

A dona de casa Maria de Lourdes saiu de Piúma, há 90 quilômetros da Grande Vitória, para conseguir atendimento de urgência no Antônio Bezerra de Faria. Ela contou que não tem o que reclamar da unidade. “O atendimento foi muito bom. Cheguei aqui e logo fui atendida e os funcionários são atenciosos, muito bom”, disse.

O diretor do hospital, Enrielton Chaves, disse que esta semana houve um aumento atípico de pacientes na emergência, porém, ele destacou que todos que dão entrada na unidade são atendidos e cadastrados na central de regulação de vagas para conseguir leitos de internação.