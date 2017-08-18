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ANTONIO BEZERRA DE FARIAS

Após superlotação, atendimento em hospital está normalizado

Direção do hospital disse que esta semana houve um aumento atípico de pacientes na emergência

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 19:53

Publicado em 

18 ago 2017 às 19:53
Hospital Antonio Bezerra de Faria Crédito: Patrícia Scalzer
Um dia após o Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado (Sindsaúde-ES) denunciar a superlotação na sala de emergência do Hospital Antônio Bezerra de Faria, Vila Velha, a situação era de tranquilidade na tarde desta sexta-feira (18) na unidade. Na sala de emergência, onde a capacidade é de seis pacientes e chegou a ter 15 segundo o Sindsaúde, nesta sexta só havia cinco pessoas em atendimento.
De acordo o diretor do Sindsaúde, Valdecir Gomes, na última terça-feira (15), oito pessoas dividiam o respirador que tem capacidade para atender quatro pessoas. Neste mesmo dia, três pacientes morreram, o que segundo Valdecir pode ter sido provocado pela falta de oxigênio.
O diretor explica que apesar do esvaziamento do setor de emergência, os pacientes internados continuam em situações precárias. “O paciente que chega lá baleado, por exemplo, que está na maca e precisa ir para o setor de pequena cirurgia, para chegar lá num percurso de 50 metros ele gasta uns 15 minutos para porque é maca dos dois lados e não tem como passar”, conta.
Apesar de estar cheio e com pacientes nos corredores, quem buscou atendimento nesta sexta não esperou muito pelo atendimento. O padeiro Alessandro Souza, que acompanhava o pai que tinha quebrado a perna, contou que em poucos minutos o atendimento foi concluído. “Ele foi bem atendido, rapidamente foi atendido e teve o braço imobilizado”, disse.
A dona de casa Maria de Lourdes saiu de Piúma, há 90 quilômetros da Grande Vitória, para conseguir atendimento de urgência no Antônio Bezerra de Faria. Ela contou que não tem o que reclamar da unidade. “O atendimento foi muito bom. Cheguei aqui e logo fui atendida e os funcionários são atenciosos, muito bom”, disse.
O diretor do hospital, Enrielton Chaves, disse que esta semana houve um aumento atípico de pacientes na emergência, porém, ele destacou que todos que dão entrada na unidade são atendidos e cadastrados na central de regulação de vagas para conseguir leitos de internação. 
Chaves salientou que a sala de emergência tem seis vagas, mas mesmo quando esse número extrapola a equipe de saúde consegue oferecer tratamento adequado para todos os pacientes. Ele também disse que não houve óbitos no hospital por falta de oxigênio.

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