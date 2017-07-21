Seis meses após o inicio dos testes com o wi-fi gratuito nos ônibus municipais de Vitória, o número de coletivos com internet na Capital caiu de 20 para 14. A rede é mantida por meio de patrocínios e não gera custos para a prefeitura e nem para as empresas de ônibus. A ideia foi elaborada por uma empresa de tecnologia e a intenção era de ampliar o serviço para toda a frota, de mais de 200 veículos. Entretanto, isso ainda não ocorreu.
Após seis meses, internet grátis nos ônibus é reduzida em Vitória
Pelo contrário, hoje, 14 ônibus de cinco linhas tem a conexão. Segundo o diretor da empresa de tecnologia, Naor Alves, a redução no número de ônibus se deu devido a um problema operacional com uma das empresas de transporte. "Uma das empresas ainda não fez a autorização para instalação das caixas, mas é uma questão de tempo", explica.
O plano continua sendo levar a conexão para todos os coletivos, mas isso depende de mais parcerias da iniciativa privada. Apesar do contratempo, o diretor considera como satisfatórios os índices de aprovação da qualidade da conexão: mais de 80% dos usuários das linhas que utilizam a internet aprovam o serviço, segundo pesquisa da empresa. Mas a taxa de adesão é menor que 50%.
"A gente tem percebido que o serviço é interessante, que a população adere, o uso acontece. Existe um processo até de inclusão digital porque muitos passageiros não tem um pacote de dados que os possibilitam acessar a internet e eles acabam encontrando", ressalta.
O equipamento é capaz de conectar até 60 usuários simultaneamente. Através de sistema remoto, levanta dados dos usuários gerando inteligência de comportamento, perfil de público e recorrência à rede, além de exibir mídia digital com navegação wi-fi patrocinada
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que vem dialogando com a empresa, que realizou os testes, e também com o Governo do Estado, uma vez que está trabalhando pela integração dos sistemas de transporte municipal com o estadual.