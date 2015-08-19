Cinquenta e sete detentos do regime semiaberto estão foragidos após a saída temporária do Dia dos Pais no Espírito Santo. Eles não retornaram, na data marcada, aos presídios onde cumprem pena, depois de obterem direito ao benefício. Neste feriado do Dia dos Pais 1.683 detentos tiveram direito a saída temporária que tem duração de sete dias.

De acordo com o juiz da 2ª vara Criminal de Viana, José Leão Ferreira Souto, os presos do regime semiaberto têm direito a seis saídas temporárias por ano, sendo cinco em datas comemorativas e uma a escolha do detento.

Your browser does not support the audio element. Após saída temporária do Dia dos Pais, 57 detentos estão foragidos

O juiz Ferreira Souto destacou que o número de detentos que não voltaram para o presídio após o Dia dos Pais é pequeno, se comparado com o número de beneficiados. Entretanto, o juiz explicou que como não retornaram na data marcada, esses detentos são considerados fugitivos e quando capturados, eles voltam para o regime fechado e perdem o direito da saída temporária. “É expedido um mandado de prisão e assim que ela for recapturada ela sai do regime semiaberto”, declarou.

Assassinato

No Dia dos Pais, um comerciante foi assassinado em Cariacica e um dos suspeitos é um preso do regime semiaberto, beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais. Segundo o juiz, alguns presos aproveitam a saída temporária para cometer crimes, mas, na avaliação do magistrado, isso representa a minoria. “Isso vai muito da personalidade do preso, ele não está adaptado com a convivência em sociedade e infelizmente volta a denegrir”, afirmou.