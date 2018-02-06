Após reforma trabalhista, processos no TRT-ES caem pela metade

A reforma trabalhista aconteceu no mês de novembro Crédito: Reprodução

As mudanças promovidas pela reforma trabalhista entraram em vigor no mês de novembro, e último mês de dezembro apresentou uma queda no número de processos trabalhistas ajuizados no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES). Em dezembro de 2016 foram 3.020 novos processos e em 2017 foram 1.280.

Your browser does not support the audio element. Empregado que processar a empresa sem provas vai pagar honorários

No entanto, no entendimento do advogado trabalhista Alberto Nemer, ainda é cedo para dizer que a nova legislação vai causar uma diminuição no número de processos abertos. Ainda assim, o advogado acredita que uma mudança causada pela reforma terá impacto direto na forma de formular os processos. Trata-se da mudança relativa aos honorários de sucumbência.

Agora, quem perde no processo tem a responsabilidade de pegar os custos processuais da parte vencedora. Essa quantia pode variar de 5% a 15% do valor do pagamento pedido na ação. Sendo assim, um empregado que processar uma empresa e não conseguir comprovar as possíveis irregularidades denunciadas pode acabar responsável por arcar com parte dos custos da defesa da empresa.

"Aquele que demanda e não consegue provar se está certo, ele vai ter que pagar os honorários da parte contrária. Quem demandar de forma equivocada ou irresponsável, vai ser responsabilizado pelo pagamento de custas proporcionais", disse o advogado trabalhista.

Na avaliação de Nemer, a nova mudança amplia ainda mais a necessidade da pessoa interessada em ingressar com um processo trabalhista tenha o máximo possível de provas reunidas a seu favor. Caso contrário, o prejuízo pode ser grande.

"A prova vai ser um dos elementos principais para demonstrar que aquele direito que você pleiteando na Justiça do Trabalho seja julgado procedente. Se o funcionário acha que tem direito a hora-extra, por exemplo, ele tem que comprovar por meio de documentos ou testemunhas que ele tem direito", concluiu Nemer.