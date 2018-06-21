Após reajustes no preço da gasolina, vendas de kit gás aumentam 50%

Os aumentos constantes no preço da gasolina estão motivando muitos motoristas capixabas a instalar o kit de gás natural veicular (GNV) nos carros Crédito: Eduardo Dias

O Espírito Santo possui uma frota de 1.915.573 carros registrados em números atualizados do Detran-ES, sendo que 1,86% são veículos registrados para utilização de Gás Natural Veicular. Mas esse perfil já sofre modificações como resultado dos aumentos constantes no preço da gasolina, que estão motivando muitos motoristas capixabas a instalar o kit gás nos carros. Ou seja, a atual frota de 35.552 carros com registro para uso de gás se amplia a cada dia. Proprietário de oficinas especializadas afirmaram que o número de clientes nas últimas semanas aumentou em até 50%.

Your browser does not support the audio element. Após aumento no preço da gasolina, venda de kit gás aumentam 50%

De acordo com José Luiz Nascimento, que tem uma oficina em Vila Velha, a média de atendimentos era de 80 instalações por mês. No mês passado ele realizou 120 instalações e afirma que os clientes estão enfrentando uma fila de espera de até duas semanas.

O investimento médio para a instalação do GNV em um carro popular é de R$ 4 mil, e os especialistas afirmam que a economia pode chegar a 50% do que é gasto com a gasolina. O preço médio do metro cúbico do gás é R$ 2,80 na Grande Vitória. O preço médio do litro de gasolina em Vitória é de R$ 4,42.

"Aumentou muito a procura pelo GNV, aumentou em torno de 50%. Principalmente por causa da economia em relação ao álcool e a gasolina. Hoje está tudo muito caro e o gás natural traz uma economia muito grande e imediata", avaliou o dono da oficina.

Jean Dias de Souza é motorista de aplicativo e foi a uma oficina na manhã desta quinta-feira instalar o kit gás no veículo que usa para trabalhar. Ele espera recuperar o investimento de R$ 4 mil em até quatro meses de trabalho

"Vou colocar o gás por causa da economia, o preço do petróleo (combustível) está muito caro, aí a gente precisa correr atrás de recursos mais em conta. Estou estimando uma economia de 50% no que eu gasto por semana com combustível", avaliou o motorista.

Atenção

O técnico automotivo Joseli Lopes, que também é instrutor do Senai e gerente de uma oficina em Vitória, afirma que os proprietários de carros movidos a gás natural precisam ficar ainda mais atentos com a manutenção dos veículos.

"A desvantagem do gás na parte mecânica é o ressecamento prematuro das peças, devido ao uso prolongado do gás. O usuário tem que ficar atento para usar a gasolina ou o etanol de vez em quando para que as peças tenham lubrificação", analisou o técnico automotivo.

Autorização e inspeção

A modificação do veículo para o uso do GNV como combustível deve ser autorizada previamente pelo Detran, conforme Resolução 292 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com realização de inspeção de segurança veicular para emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV).