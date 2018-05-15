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MOMENTO DE FÚRIA

Após quebra-quebra, prefeitura diz que médico vai pagar por prejuízo

Médico quebrou móveis do posto de saúde de Jardim América alegando que tinham condições de trabalho ruim

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 13:41

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

15 mai 2018 às 13:41
Médico quebrou gavetas e cadeiras na Unidade de Saúde de Jardim América, Cariacica, na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Eduardo Dias
Irritado após alegar que não tinha um lugar adequado para atender os pacientes, um médico teve um momento de fúria e causou um quebra-quebra em um posto de saúde do bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (15). No momento da confusão, o posto estava com aproximadamente 50 pacientes.
De acordo com testemunhas, a confusão começou quando o clínico geral Aurédio José do Couto reclamou que não tinha um lugar adequado para fazer os atendimentos e um servidor do posto teria mandado o médico resolver o problema sozinho.
Após quebra-quebra, prefeitura diz que médico vai pagar por prejuízo
A resposta teria causado ainda mais irritação no clínico geral, que começou a quebrar cadeiras e armários dentro do posto de saúde, até ser contido por outras pessoas. Prontuários médicos e as fichas de alguns pacientes também foram jogados no chão. O atendimento foi paralisado por aproximadamente meia hora e a polícia foi chamada para dar segurança ao local.
O operador de máquina Juscelino Boecker, de 39 anos, era um dos pacientes que aguardava atendimento no local e presenciou a confusão.
"A gente ficou apreensivo com aquela situação, a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabíamos se ele estava com alguma arma. Ele estava muito alterado, muito agitado e todo mundo ficou assustado", disse o paciente.
Em relação às condições de trabalho reclamadas pelo médico, outros funcionários do local afirmaram que o posto de Jardim América não está em boas condições. Os servidores não quiseram se identificar, mas disseram que as goteiras e alguns problemas no piso da unidade são recorrentes. Alguns pacientes também reclamaram das longas esperas por atendimento.
Após a confusão, o subsecretário Administrativo de Saúde de Cariacica, Josemir Joaquim da Silva, esteve na unidade de saúde para conferir a situação das condições de trabalho oferecidas aos servidores. Segundo ele, o médico não será afastado e vai arcar com os custos dos objetos quebrados.
"Como é uma questão pública, é dinheiro público, nós vamos fazer um levantando (do prejuízo). Ele já se colocou à disposição para pagar tudo que quebrou e danificou", disse o representante da prefeitura.
Após o problema com o médico, uma paciente reclamou que teve o celular roubado dentro do posto de saúde, durante a confusão. A telefonista Angelita Pereira Martins afirmou que um homem tomou o celular da mão dela e saiu correndo para fora do posto. Ela não conseguiu recuperar o aparelho.

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