Médico quebrou gavetas e cadeiras na Unidade de Saúde de Jardim América, Cariacica, na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Eduardo Dias

Irritado após alegar que não tinha um lugar adequado para atender os pacientes, um médico teve um momento de fúria e causou um quebra-quebra em um posto de saúde do bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (15). No momento da confusão, o posto estava com aproximadamente 50 pacientes.

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando o clínico geral Aurédio José do Couto reclamou que não tinha um lugar adequado para fazer os atendimentos e um servidor do posto teria mandado o médico resolver o problema sozinho.

Your browser does not support the audio element. Após quebra-quebra, prefeitura diz que médico vai pagar por prejuízo

A resposta teria causado ainda mais irritação no clínico geral, que começou a quebrar cadeiras e armários dentro do posto de saúde, até ser contido por outras pessoas. Prontuários médicos e as fichas de alguns pacientes também foram jogados no chão. O atendimento foi paralisado por aproximadamente meia hora e a polícia foi chamada para dar segurança ao local.

O operador de máquina Juscelino Boecker, de 39 anos, era um dos pacientes que aguardava atendimento no local e presenciou a confusão.

"A gente ficou apreensivo com aquela situação, a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabíamos se ele estava com alguma arma. Ele estava muito alterado, muito agitado e todo mundo ficou assustado", disse o paciente.

Em relação às condições de trabalho reclamadas pelo médico, outros funcionários do local afirmaram que o posto de Jardim América não está em boas condições. Os servidores não quiseram se identificar, mas disseram que as goteiras e alguns problemas no piso da unidade são recorrentes. Alguns pacientes também reclamaram das longas esperas por atendimento.

Após a confusão, o subsecretário Administrativo de Saúde de Cariacica, Josemir Joaquim da Silva, esteve na unidade de saúde para conferir a situação das condições de trabalho oferecidas aos servidores. Segundo ele, o médico não será afastado e vai arcar com os custos dos objetos quebrados.

"Como é uma questão pública, é dinheiro público, nós vamos fazer um levantando (do prejuízo). Ele já se colocou à disposição para pagar tudo que quebrou e danificou", disse o representante da prefeitura.