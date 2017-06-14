Após promessa, início de obra da BR-262 agora fica para agosto

A obra de duplicação da BR-262, prometida para começar no último mês, será iniciada entre o fim de julho e início do mês de agosto. Isso porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não sabia que seria necessário um estudo da fauna e da flora ao longo da rodovia para iniciar as obras.

Your browser does not support the audio element. Após promessa, ínicio de obra da BR - 262 agora fica para agosto

O estudo, chamado de inventário, deve ser entregue ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). O documento estava previsto, mas o Dnit não sabia que era necessário a entrega antes do início das obras. Ele serve como base para o órgão liberar intervenções na região florestal ao longo da rodovia. Segundo o diretor executivo do Dnit, Halpher Luiggi, a situação não atrapalhar o cronograma da obra e os 7 km de duplicação, previstos para até o fim deste ano.

“Esse pequeno atraso não compromete o cronograma. Estamos em um expectativa de até o final do ano os 7 km da obra estarem em plena execução e até concluídos até o início do ano que vem. Depende também da questão hídrica”, explicou.

Os 52 quilômetros da BR 262 a serem duplicados possuem bastantes placas, mas muitas delas estão encobertas pelo mato alto Crédito: Edson Chagas | A Gazeta

A obra de duplicação na BR-262 envolve 52 km da rodovia no Espírito Santo, entre Viana e Victor Hugo, até 2019. O Governo Federal ainda pretende conceder a via à iniciativa privada, após frustrações com o edital de 2013, quando não apareceram empresas interessadas. O Dnit pretende definir até o final do ano qual tipo de concessão será adotada, antes de abrir um novo processo de licitação.

Dos 52 km, porém, estão garantidos somente 7 km, que serão concluídos até o fim deste ano, com investimento previsto de R$ 82 milhões. Toda o trecho deve custar mais de R$ 570 milhões. Luiggi afirma ainda que o diálogo para conseguir os recursos para 2018 já está em andamento, com a União e a bancada capixaba no Congresso Nacional.