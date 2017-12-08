Após prisão de presidente do clube, Desportiva libera todos os jogadores

Dois dias depois da prisão do presidente eleito do clube, Edney Costa, detido no Espírito Santo em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas, a diretoria da Desportiva Ferroviária decidiu liberar nesta sexta-feira (08) todos os jogadores do time e não tem mais elenco formado para jogar o campeonato capixaba de 2018, previsto para começar em 17 de janeiro do próximo ano.

De acordo com o zagueiro David, o comunicado de liberação pegou de surpresa todos os atletas do time grená. A justificativa para a liberação é que, com a crise instaurada, o clube não tem garantias de que poderá pagar os salários dos jogadores.

Uma reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, porém, o dirigente da Desportiva avisou a todos os atletas que eles estão liberados para negociar com outras equipes.

Em nota, a Desportiva informou que, após a prisão de Edney Costa, entende como necessidade fundamental se reorganizar politicamente e administrativamente. A Desportiva também comunicou que o caso envolvendo Edney Costa é de cunho pessoal e o clube não possui qualquer envolvimento com a questão.

Edney Costa foi preso na última quarta-feira (06), junto com outras seis pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo fraudou um contêiner e tentava embarcar 223 quilos de cocaína para a Espanha.