Apesar dos últimos verões muito secos, o fim do ano de 2013 ainda está na memória dos capixabas por conta dos temporais, seguidos de enchentes, ocorridos no Estado. Milhares de pessoas foram afetadas e foram provocadas até mortes na época. A previsão é de que este verão também seja chuvoso. Com isso, as prefeituras da Grande Vitória se preparam para evitar problemas e para agir em casos de necessidade.

Your browser does not support the audio element. Após previsão de verão chuvoso; limpeza de rios, ações educativas e geomantas para evitar enchentes e deslizamentos na Grande Vitória

Vila Velha

Em Vila Velha, o município se empenhou mais em ações para solucionar problemas com os constantes alagamentos na cidade. Para isso, segundo o prefeito Rodney Miranda (DEM), houve investimentos em estações de bombeamento e também na limpeza de canais e de galerias.

Essas ações começaram, principalmente, a partir de 2013, segundo Rodney Miranda. “Em 2013, nós fizemos o nosso primeiro Plano de Contingência. Esse plano subsidiou vários pedidos de convênios, de recursos junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal”, explicou.

Serra

Na Serra, a prefeitura investiu na limpeza de rios, canais e córregos porque também há preocupação com o risco de alagamento em algumas regiões da cidade. Somente no rio Jacaraípe, foram retiradas cerca de 14 toneladas de entulhos recentemente, segundo o secretário adjunto de Defesa Social, tenente coronel Roberto Mauro da Rocha.

Além disso, a prefeitura também faz ações educativas informando a população sobre a importância do descarte correto de lixos e entulhos. De acordo com o secretário adjunto, é comum que os cidadãos lancem diversos materiais nos rios. “A própria comunidade joga geladeira, sofá dentro do rio. Quando ocorre a cheia, o prejuízo é muito grande para a própria população”, disse.

Cariacica

Em Cariacica, além da preocupação com os alagamentos, também existe o receio de deslizamentos de encostas. Por isso, o município investiu na colocação de geomantas que cobrem o solo em áreas de possíveis deslizamentos, segundo o secretário de Defesa Social do município José Alexandre Fraga Ribeiro. A prefeitura também faz limpezas de rios, canais e córregos .

Vitória

A administração municipal de Vitória também tem preocupação com deslizamentos. Por isso, obras de contenção foram realizadas em diversos bairros dá cidade. Além disso, 150 famílias que moravam em áreas de risco foram retiradas desses locais e levadas pela prefeitura para outras residências em lugares mais seguros. A administração também faz monitoramento dos locais mais vulneráveis.