Depois de muita disputa entre a Câmara Municipal e a prefeitura, a Guarda Municipal da Serra ainda não começou suas atividades. A nomeação dos candidatos não pôde ser realizada neste ano, depois de tentativas da administração municipal de aprovar uma lei para que os agentes começassem a trabalhar.

Atualmente, 56 guardas terminaram o curso de formação, mas não podem atuar porque as nomeações só poderão ser feitas em janeiro de 2017. Em fevereiro deste ano, a prefeitura enviou projeto de lei que foi rejeitado na Câmara Municipal. A legislação tinha o objetivo de possibilitar as nomeações antes que os agentes concluíssem o curso de formação.

Your browser does not support the audio element. Após polêmica para criação, guardas da Serra só serão nomeados no próximo ano

Em junho deste ano, outro projeto foi apresentado novamente com o mesmo objetivo. Em um dia conturbado, com direito a corte de energia na Câmara Municipal, vereadores aliados do prefeito realizaram uma sessão extraordinária e aprovaram a matéria.

No entanto, um outro grupo de vereadores questionou a aprovação na Justiça, alegando que a mesma matéria foi apresentada duas vezes no mesmo ano, o que não é permitido. A Justiça acatou o pedido e a aprovação da lei foi revertida.

A presidente da Câmara da Serra, a vereadora Neidia Maura Pimentel (PSD), afirmou que os vereadores aprovaram a criação da Guarda Municipal por unanimidade e se defende de acusações de que a Casa Legislativa estaria dificultando o início das atividades dos agentes. “Não existe isso de que a Câmara não quer que implante. Muito pelo contrário. A lei foi aprovada por unanimidade”, afirmou.

Por outro lado, o secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues, reclama que a Câmara levou cerca de um ano para votar a criação da Guarda Municipal, o que aconteceu em novembro de 2015. Com isso, um concurso foi realizado, mas não houve tempo suficiente para que as nomeações dos agentes fossem feitas antes do período eleitoral. “É lamentável que um projeto de lei tão importante para a Serra, pelo qual o povo clama, levar um ano para ser votado”, frisou.