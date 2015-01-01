Após polêmica, Mesa Diretora é empossada na Câmara da Serra

“O sentimento é de felicidade. A justiça foi feita. Tudo dentro da legalidade e da moralidade. Acredito e tenho certeza que a partir de hoje o poder legislativa vai ter voz e com a população dentro da Casa. Vamos trabalhar em prol da cidade. Em 183 anos, nunca houve sequer uma mulher na mesa. Agora eu, única mulher da Casa, no meio de 23 vereadores vou representar meio milhão de habitantes”, disse.Além dela assumiram também a Mesa Diretora os vereadores Aécio Leite, como primeiro vice (PT) e Antônio Boy do INSS (PSB), como primeiro secretário. Dos 23 vereadores, apenas 11 compareceram à posse, já que um grupo de parlamentares é contra Neidia. O agora ex-presidente Guto Lorenzoni (PP), que deveria ir à sessão para transmitir o cargo, não compareceu. Mesmo assim, a nova presidente acredita que vai conseguir manter a harmonia no Legislativo do município. “Todos nós somos amigos, parceiros de Câmara. Infelizmente, foi uma situação de um grupo de vereadores, mas com certeza, harmonia sempre”, afirmou.O vereador Luiz Carlos Moreira (PMDB) que é do grupo de oposição a Neidia compareceu à sessão e diz que agora o momento é de unir a Casa. Ele também negou que o ar condicionado tenha sido sabotado por outros parlamentares. “Eu acho que a eleição acabou lá em junho, não foi agora. Fiquei de fora de ações judiciais e entendo que a eleição tem que ser respeitada. A briga se encerrou, agora é vida nova, daqui a 30 dias estão todos se abraçando”, alegou.A eleição da Mesa Diretora foi feita no dia 2 de junho de 2014 para não acontecer em meio ao processo eleitoral do ano passado. Neidia Pimental foi eleita por unanimidade. Mas, em dezembro passado um grupo de vereadores apresentou um projeto para suspender a votação de Neidia e convocar outra eleição. Na discussão do projeto, o vereador Aldair Xavier (PTB) chegou a tirar o paletó e a camisa no Plenário. O projeto foi aprovado, mas uma liminar expedida no último dia do ano cassou os efeitos do projeto e garantiu a posse de Neide. Um dos líderes do grupo opositor, o ex-presidente Guto Lorenzoni (PP) não retornou as ligações.