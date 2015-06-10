Após polêmica e sob protestos, 'Escola Viva' é aprovado com ampla maioria dos deputados

Cercado de muita polêmica desde sua criação, o Projeto de Lei da Escola Viva foi aprovado por 22 votos a três, na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (10). O projeto foi uma das principais promessas de campanha do governador Paulo Hartung (PMDB) e institui o horário em tempo integral e demais atividades em determinadas escolas da rede estadual. Houve protesto de estudantes durante e depois da sessão na Assembleia.Um dia antes, as comissões de Finanças, Assistência Social e Educação deram um parecer único pela aprovação da matéria, seguido pela Comissão de Justiça, que deu parecer pela constitucionalidade, fazendo com que o projeto corresse rapidamente para votação. Nesta quarta, inclusive, a sessão ordinária se encerrou em cerca de 40 minutos, para que uma extraordinária fosse convocada logo depois, apenas para aprovar o projeto.Durante a votação, os deputados rechaçaram uma emenda que pedia que o projeto só entrasse em vigor em 2016. Na votação, que também foi rápida, apenas os deputados Sergio Majeski (PSDB), Bruno Lamas (PSB) e Amaro Neto (PPS) votaram contra. Foram 22 votos a favor e uma abstenção da deputada Luzia Toledo (PMDB), que presidia a sessão.De acordo com Majeski, o Governo do Estado tratorou a Assembleia para aprovar o seu projeto. “Houve essa manobra para fazer tudo conjuntamente e rápido. É o Governo 'tratorando' e os deputados se submetendo a isso”, disse à Rádio CBN Vitória. Após a aprovação, ele usou a tribuna do plenário para fazer novas críticas.“Não se trata de dizer se o projeto é bom ou ruim. Não adianta vir com esse discurso de que a educação integral é maravilhosa e vai salvar a humanidade. O que está em discussão aqui é a situação ridícula em que se encontra a educação do Estado. O aluno não quer saber quando ele vai ter escola viva, ele quer saber quando ele vai ter uma cadeira para sentar, um laboratório, um ventilador funcionando”, declarou.