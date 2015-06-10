Após polêmica e sob protestos, 'Escola Viva' é aprovado com ampla maioria dos deputados

Cercado de muita polêmica desde sua criação, o Projeto de Lei da Escola Viva foi aprovado por 22 votos a três, na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (10). O projeto foi uma das principais promessas de campanha do governador Paulo Hartung (PMDB) e institui o horário em tempo integral e demais atividades em determinadas escolas da rede estadual. Houve protesto de estudantes durante e depois da sessão na Assembleia.Um dia antes, as comissões de Finanças, Assistência Social e Educação deram um parecer único pela aprovação da matéria, seguido pela Comissão de Justiça, que deu parecer pela constitucionalidade, fazendo com que o projeto corresse rapidamente para votação. Nesta quarta, inclusive, a sessão ordinária se encerrou em cerca de 40 minutos, para que uma extraordinária fosse convocada logo depois, apenas para aprovar o projeto.Durante a votação, os deputados rechaçaram uma emenda que pedia que o projeto só entrasse em vigor em 2016. Na votação, que também foi rápida, apenas os deputados Sergio Majeski (PSDB), Bruno Lamas (PSB) e Amaro Neto (PPS) votaram contra. Foram 22 votos a favor e uma abstenção da deputada Luzia Toledo (PMDB), que presidia a sessão.De acordo com Majeski, o Governo do Estado tratorou a Assembleia para aprovar o seu projeto. “Houve essa manobra para fazer tudo conjuntamente e rápido. É o Governo 'tratorando' e os deputados se submetendo a isso”, disse à Rádio CBN Vitória. Após a aprovação, ele usou a tribuna do plenário para fazer novas críticas.“Não se trata de dizer se o projeto é bom ou ruim. Não adianta vir com esse discurso de que a educação integral é maravilhosa e vai salvar a humanidade. O que está em discussão aqui é a situação ridícula em que se encontra a educação do Estado. O aluno não quer saber quando ele vai ter escola viva, ele quer saber quando ele vai ter uma cadeira para sentar, um laboratório, um ventilador funcionando”, declarou.
100 dias de tramitação
O líder do Governo na Casa, Gildevan Fernandes (PV) se defendeu e disse que o projeto foi amplamente debatido durante 100 dias de tramitação. “Foram 100 dias de tramitação e debate, as comissões tiveram como debater, é a democracia. Todos querem uma escola diferente, mas alguém propôs algo diferente? Alguém propôs um modelo alternativo à Escola Viva? Não, porque ele é importante e prepara o estudante na sua cidadania”, rebateu.
Na redação final do projeto, ficou determinado que ele já pode entrar em vigor em 2015 em escolas novas, que não estejam com o calendário acadêmico em curso. O Estado já visitou 28 prédios que possam abrigar o modelo de Escola Viva ainda neste ano, cogita-se que a unidade da Faesa, em São Pedro, Vitória, receba esta primeira unidade-piloto.
Em 2016, 10 escolas da rede receberão o programa; em 2017, serão outras 20. O impacto financeiro total beira os R$ 50 milhões.