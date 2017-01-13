Após pó preto, poder público é cobrado por ações contra esgoto no mar de Vitória

Na mesma semana em que o pó preto voltou a ser alvo de debate entre moradores e poder público na Grande Vitória, outro assunto volta à tona: o problema do esgoto lançado na baía de Vitória. Por isso, a ONG Juntos SOS ES Ambiental protocolou um ofício direcionado ao gabinete do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), solicitando ações para solucionar a poluição no mar da Capital.

O documento pede que o município realize ações como investigar a existência de ligações irregulares de esgoto à rede de drenagem pluvial do município nos locais onde existe rede de esgoto disponível. Além disso, solicita verificação no serviço firmado com a Cesan para coleta, tratamento e destinação final do esgoto. O documento também pede a realização de campanha direcionada à população sobre a situação da balneabilidade das praias.

Your browser does not support the audio element. Após pó preto, poder público é cobrado por ações contra esgoto mar de Vitória

O presidente da ONG Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, cobra ações do município. “Está na hora da Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão ambiental do município, tomar providências efetivas para combater o lançamento de esgoto 'in natura' no mar da Grande Vitória”, disse.

O outro lado

A Prefeitura de Vitória informou por meio de nota que o ofício está tramitando no órgão e ainda não chegou no gabinete do prefeito. O comunicado acrescenta que, desde 2013, quando Luciano Rezende assumiu a prefeitura, já foram feitas mais de sete mil ligações de esgoto.