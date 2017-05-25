Moradores da Prainha, em Vila Velha, ainda reclamam da falta de segurança no bairro. Apesar de ter um posto administrativo da 1ª Companhia do 4º Batalhão próximo ao local e um novo posto da PM no Campinho do Convento, eles dizem que os crimes contra o patrimônio persistem, principalmente com criminosos entre os moradores de rua.

Your browser does not support the audio element. Após PM no Convento, moradores pedem por segurança na Prainha

Os moradores acreditam que o posto da PM no Campinho do Convento da Penha ajuda a dar segurança, principalmente a quem visita o local, mas é necessária uma atenção especial à Prainha, sítio histórico canela-verde. Um abaixo-assinado é feito por alguns moradores e será entregue à prefeitura, com 113 assinaturas até o momento.

A gerente de um restaurante no local, Graciane Costa, é a responsável por coletar as assinaturas no estabelecimento. De acordo com ela, todos os moradores têm a mesma sensação de insegurança. “No último feriado mesmo em um dia foram dois carros roubados. De vez em quando essa rua de trás fica parada. A gente só vê a polícia aqui quando liga”, afirma.

O químico Gether Lima, de 58 anos, acredita que é necessário ter um cuidado com os moradores de rua do município, que, segundo percepção dele, tem aumentado. “No meio dos moradores se infiltram elementos, onde começa a rolar o tráfico de drogas. Os viciados estão assaltando as casas. Eu há dois meses deixava a janela do meu quarto aberta, agora uso cerca elétrica”, relata.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a região que envolve a Prainha, o Centro e a Glória conta com ronda diária de seis viaturas e 20 agentes da Guarda Municipal. O subsecretário da Guarda Municipal, Samuel Nunes, enfatizou que a região é patrulhada 24 horas por dia.