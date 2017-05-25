Moradores da Prainha, em Vila Velha, ainda reclamam da falta de segurança no bairro. Apesar de ter um posto administrativo da 1ª Companhia do 4º Batalhão próximo ao local e um novo posto da PM no Campinho do Convento, eles dizem que os crimes contra o patrimônio persistem, principalmente com criminosos entre os moradores de rua.
Após PM no Convento, moradores pedem por segurança na Prainha
Os moradores acreditam que o posto da PM no Campinho do Convento da Penha ajuda a dar segurança, principalmente a quem visita o local, mas é necessária uma atenção especial à Prainha, sítio histórico canela-verde. Um abaixo-assinado é feito por alguns moradores e será entregue à prefeitura, com 113 assinaturas até o momento.
A gerente de um restaurante no local, Graciane Costa, é a responsável por coletar as assinaturas no estabelecimento. De acordo com ela, todos os moradores têm a mesma sensação de insegurança. “No último feriado mesmo em um dia foram dois carros roubados. De vez em quando essa rua de trás fica parada. A gente só vê a polícia aqui quando liga”, afirma.
O químico Gether Lima, de 58 anos, acredita que é necessário ter um cuidado com os moradores de rua do município, que, segundo percepção dele, tem aumentado. “No meio dos moradores se infiltram elementos, onde começa a rolar o tráfico de drogas. Os viciados estão assaltando as casas. Eu há dois meses deixava a janela do meu quarto aberta, agora uso cerca elétrica”, relata.
OUTRO LADO
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a região que envolve a Prainha, o Centro e a Glória conta com ronda diária de seis viaturas e 20 agentes da Guarda Municipal. O subsecretário da Guarda Municipal, Samuel Nunes, enfatizou que a região é patrulhada 24 horas por dia.
O comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão da PM, Major Nunes, disse que há reuniões mensais com a população para definir melhores formas de policiamento. Ele citou também que uma das reivindicações da população era que as viaturas passassem em várias ruas do bairro quando se encaminhassem para a sede da companhia, o que, segundo ele, está sendo feito.