Após pedido negado no TJ, defesa de Ferreira vai recorrer ao STF contra julgamento

A defesa do coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira, que vai a júri popular na próxima segunda-feira (24), acusado de ser um dos mandantes da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, vai entrar com recurso no Superior Tribunal Federal (STF) pedindo a retirada do julgamento da Comarca de Vila Velha. Esse mesmo pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado nesta segunda-feira (17).

Além da transferência de Comarca, o advogado Francisco de Oliveira vai entrar com um Habeas Corpus pedindo o adiamento do julgamento. Segundo o advogado, a realização do júri popular em Vila Velha pode interferir na decisão dos jurados. “Eu quero tirar de lá por causa da influência do prefeito. É só isso, não quero que o julgamento seja em Vila Velha por causa da influência dele”, contou.

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Para a defesa do coronel Ferreira, não há nenhuma prova nos autos que incrimine seu cliente. “O que consta no processo é que não houve crime de mando. Eles não conseguiram prova de nada”, afirmou.

Calú prefere ser julgado sozinho

O outro réu no processo, o ex-policial civil e empresário, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, não acredita que a realização do julgamento em Vila Velha possa prejudicar a defesa dele. Calú disse, inclusive, que se a defesa de coronel Ferreira conseguir adiar o julgamento ele vai entrar com recurso para ser julgado sozinho.

“Vou conversar com meu advogado, se o doutor Francisco continuar com a defesa nesse sentido, vou ver a possibilidade de eu ser julgado na próxima segunda, dia 24”, disse.

Calú e Ferreira negam envolvimento com a morte do juiz Alexandre, ocorrida em 2003. O Júri Popular dos acusados na morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho começa na próxima segunda, no auditório da Universidade Vila Velha (UVV).

Regime semiaberto

Além do recurso relativo ao julgamento, o advogado Francisco de Oliveira solicitou à Justiça a liberdade do coronel Ferreira. O militar da reserva está preso desde abril, acusado pelo assassinato do fazendeiro Antônio Costa Neto, ocorrido em 20 de maio de 2002, ocorrido em Colatina, no Norte do Estado.

Segundo Oliveira, o regime semiaberto já foi concedido. Este é o regime em que o detento apenas dorme no Quartel da PM, onde está preso. Oliveira disse o pedido foi feito há mais de um mês, mas que até agora não obteve um retorno da Justiça.