Após panelaço durante discurso de Dilma, capixabas prometem mais de um protesto na Grande Vitória no domingo

Após o 'panelaço' durante o discurso da presidente Dilma Roussef (PT), transmitido em rede nacional, na noite do último domingo (8), mais de um único protesto pode ocorrer na Grande Vitória contra o governo federal. Manifestações pelo país, assim como no Espírito Santo, estão previstas para ocorrer em várias regiões no próximo domingo (15). Pelo menos é o que indicam informações que circulam pelas redes sociais. Os atos pedem o impeachment de Dilma e a punição de políticos corruptos.Duas manifestações já estão confirmadas e, inclusive, tiveram suas organizações oficialmente comunicadas à prefeitura e à Polícia Militar. Elas estão previstas para ocorrer ao mesmo tempo, às 16 horas de domingo, em dois locais da Capital. Um dos locais de concentração é na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O outro local é em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha. Em ambas, por enquanto, não foi cogitada a realização de passeata pelas ruas de Vitória.Praça do Papa e PetrobrasA mobilização na Praça do Papa é encabeçada pelos grupos intitulados 'Fora Dilma Vitória', 'Movimento Vem pra Rua' e 'Movimento Brasil Livre'. Um dos organizadores, Armando Fontoura, afirma que a convocação tem sido pelas redes sociais, para que os participantes compareçam com faixas, cartazes, bandeiras do Brasil e camisas amarelas. Fontoura afirma que o movimento não é ligado a partidos políticos e recebeu a adesão de sindicatos trabalhistas de diferentes categorias.

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“É um movimento que, grande parte defende o impeachment de Dilma Rousseff, outros defendem o afastamento, e há quem defenda que continuem as investigações para se apurar os fatos da Operação Lava Jato. Nós estamos dando voz a todas essas vertentes e estaremos reunidos para este combate à corrupção. Depois da falta de gestão do espírito público, tem essa indignação generalizada com a inflação, aumento das tarifas, dos impostos sobre o combustível, eletricidade, e o cidadão sente que está pagando a conta da corrupção”, declarou à Rádio CBN Vitória.

Já o protesto realizado em frente à sede da Petrobras, terá como foco não só o impeachment Dilma. O grupo, que seria auto organizado pelas redes sociais e se intitula 'Organização Popular Revoltados Online Espírito Santo', quer ainda a saída do PT do governo e uma nova eleição. Uma das organizadoras, a historiadora Crisley do Vale, informou que a data foi escolhida para lembrar a 'Marcha da família com Deus pela Liberdade', de 13 de março de 1964.

A historiadora e os demais organizadores estimam que mais de 5 mil pessoas irão participar com bandeiras e cartazes. Os manifestantes irão à sede Petrobras, que para eles é o maior patrimônio do país, para mostrar o descontentamento com governo. Segundo Crisley, o movimento não tem bandeira partidária e recebe apenas doações voluntárias para se organizar.

PM