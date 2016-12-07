Após operação da PF, partido fala em "mal-entendido" sobre suspeita de benefício em troca de votos

Um vereador eleito na Serra, Roberto Catirica (PHS), é alvo de uma investigação da Polícia Federal, sob a suspeita de oferecer desconto para tirar Carteira de Habilitação em troca de votos. Nesta quarta-feira (07), foi deflagrada a Operação Volante, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no município.

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Catirica (PHS), que recebeu 2.196 votos no último pleito, é dono de uma autoescola, localizada em Laranjeiras. De acordo com nota enviada pela PF, o suspeito teria oferecido desconto para eleitores para expedição de CNH em troca de votos.

O presidente do PHS no município, e suplente de Catirica na Câmara, Jadson Barbosa, afirma que o vereador eleito é uma pessoa honesta. Barbosa acredita que tudo não passou de um mal-entendido.

“Fiquei surpreso com essa notícia. Catirica é uma pessoa idônea, de reputação ilibada. Ele disputou a eleição, foi meu concorrente, mas enxergamos que foi uma eleição limpa”, disse. Jadson também destacou que nada muda para Catirica com a investigação e a posse está mantida para o dia 1º de janeiro.

Segundo a polícia federal ninguém foi preso. O material apreendido será analisado e, caso necessário, submetido à realização de perícia. Se a investigação comprovar o crime eleitoral, o vereador eleito pode responder por compra de votos. A pena prevista é de até quatro anos de reclusão e multa.