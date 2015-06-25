Após oito anos paradas, obras de ampliação devem ser reiniciadas no Aeroporto de Vitória

Paralisada há quase oito anos, a modernização do aeroporto de Vitória finalmente será retomada. Pelo menos essa é a expectativa, após a assinatura da ordem de serviço da União, marcada para esta quinta-feira (25) no terminal aéreo capixaba. A cerimônia que marca o reinício da ampliação do Aeroporto Eurico Salles vai contar com a presenta do ministro da Secretaria da Aviação Civil, Eliseu Padilha, além do presidente da Infraero, Gustavo do Vale.

O ato oficial será no hangar da BR Aviation, no interior do próprio aeroporto. O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), que segundo a senadora Rose de Freitas (PMDB), representaria a presidente Dilma Roussef (PT) para a cerimônia, não irá mais comparecer, por ter um compromisso inadiável em Brasília.

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Assim que for dada a Ordem de Serviço, o consórcio JL, Damiani e EMPO, poderá instalar o canteiro de obras e começar os trabalhos. O prazo para execução é de 914 dias ou cerca de dois anos e meio. Com área de 28 mil m², o terminal novo está orçado em R$ 523 milhões.

Impasse

O governo federal disponibilizou R$ 50 milhões para o consórcio executar o início da ampliação este ano. A ordem de serviço, nesta quinta, ocorre seis meses após a Infraero ter assinado o contrato com o consórcio. Houve um grande impasse até que o núcleo orçamentário do governo liberasse a verba para o terminal aéreo, após um corte de bilhões de reais no orçamento, recentemente, devido ao ajuste fiscal.

Paralisada desde 2007, a continuação das obras de modernização do aeroporto de Vitória foi barrada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) após terem constatado superfaturamento no contrato da Infraero com o consórcio Mendes Júnior, Camargo Correa e Estacon. O consórcio quis terminar a obra por quase R$ 1 bilhão, mas o Tribunal barrou a retomada do contrato rompido em 2014 e determinou nova licitação.

Novidades

A empresa vencedora da licitação afirma que não será apenas uma reforma. O novo aeroporto contará com uma novidade: o acesso dos passageiros será direto da sala de embarque até a porta do avião. Haverá ainda um novo pátio para aeronave, um novo terminal de passageiro e uma nova pista.

O novo terminal de passageiros está projetado para ampliar a capacidade total de atendimento de passageiros, que passará dos atuais 4,2 milhões por ano para 9,8 milhões de passageiros por ano. Serão cinco pontes de embarque, 31 balcões de check-in e nova área de estacionamento de veículos, passando das atuais 592 vagas para 2.054 novas vagas.

A nova pista, por sua vez, terá 2.058 metros de extensão por 45 metros de largura e será construída em direção ao mar, contribuindo, em termos ambientais, com a redução dos níveis de ruídos aeronáuticos e vibrações sobre o entorno urbano do aeroporto.