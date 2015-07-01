Após obter liminar na Justiça idosa ainda esperou dois dias para ser internada em vaga de UTI

No desespero para conseguir um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), familiares de pacientes precisam apelar à Justiça para garantir o que é seu de direito. Com a demanda alta, em muitos casos, as unidades hospitalares do Estado não possuem vagas em UTIs. Com a mãe de 73 anos internada e sentido fortes dores abdominais, necessitando de internação, Ivanete Barbosa precisou entrar com pedido de liminar na Justiça e aguardar dois dias para a mãe, enfim, obter uma vaga.“Ela foi internada há uma semana, quando precisava da UTI não tinha a vaga. O hospital falava que era problema do Estado, que não tinha vaga. Pedi socorro, se alguém me ajudava, tentei essa liminar, que foi concedida depois de dois dias, às 15h de uma sexta, mas só 23h que ela foi transferida”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Após obter liminar na Justiça idosa ainda esperou dois dias para ser internada em UTI

O caso aconteceu no Hospital Jayme Santos Neves. A mãe de Ivanete, Maria Inácia Barbosa, chegou a passar um final de semana na UTI e depois foi liberada. No entanto, no início desta semana, a idosa precisou ser levada novamente para a unidade intensiva. Sem a nova vaga, a filha novamente cogitou ter de apelar à Justiça.

“Agora ela teve uma recaída, precisa voltar à UTI, mas não está tendo vaga de novo. Se demorar muito de novo, vou ser obrigada a ir à Justiça mais uma vez. Ela precisa do suporte da UTI”, contou.

Direito do cidadão e dever do Estado

Ter uma vaga na UTI e ser atendido nos hospitais é direito do cidadão e dever do Estado. Segundo o coordenador de Direito Civil da Defensoria Pública Estadual, Fábio Ribeiro Bittencourt, o Estado é obrigado a atender à população.

“O que acontece aqui no Estado é que temos um número de vagas reduzido em comparação com a demanda da população. Os hospitais ficam lotadas e a população apela para a Defensoria Pública para conseguir, na Justiça, que o Estado arrume uma vaga ou compre um leito na rede particular, mas o Estado tem obrigação de ceder essa vaga”, disse à CBN.

Para o defensor público, o ideal é investir em prevenção na saúde desde a infância para que sejam reduzidos os casos que demandem necessidade de tratamento intensivo e que comprometa menos os cofres públicos.

Outro lado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Espírito Santo conta com 6.180 leitos do SUS, sendo 368 de UTI. A busca pelo leito é feita primeiramente na rede pública estadual, depois na rede filantrópica e se não houver disponibilidade é feita a compra na rede particular. Somente em 2014, foram gastos R$ 51 milhões com a compra de leitos na rede particular. Para garantir o acesso ao usuário, serão abertos 224 novos leitos em hospitais já em funcionamento. Deste total, 58 serão intensivos.